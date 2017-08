Apresiasi kreatifitas mahasiswa, Chevrolet gelar lomba desain virtual

All New Chevrolet Spark di GIIAS 2017. (ANTARA News/Alviansyah Pasaribu)

Tangerang, Banten (ANTARA News) - Chevrolet Indonesia meluncurkan program kompetisi desain "Spark It Happen: From Sketch to Drive" berupa lomba desain virtual yang diadakan untuk pertama kalinya bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang menyukai dunia desain."Chevrolet mengapresiasi besarnya kreatifitas dan kemampuan berekspresi khususnya kalangan mahasiswa dan pecinta desain," tutur External Affairs & Communications Director GM Indonesia Yuniadi Haksono Hartono di GIIAS, ICE-BSD City, Tangerang, Banten, Selasa."Dalam rangka peringatan ke-72 kemerdekaan RI, kami memberi ruang kepada kalangan ini untuk menuangkan kreasinya yang bertemakan Indonesia pada The All-New Chevrolet Spark, city car yang memiliki reputasi kelas dunia dengan teknologi dan desain yang unggul, untuk pengalaman menyenangkan berkendara dengan lincah melintasi setiap sudut kota," sambung dia.Dari seluruh desain yang dimasukkan, Chevrolet Indonesia akan memilih 10 desain terbaik dan akan ada dua desain terpilih yang diaplikasikan pada unit The All-New Chevrolet Spark, serta satu desain terfavorit berdasarkan jumlahdi Facebook.Kompetisi akan dimulai pada Kamis (17/8) hingga Sabtu (30/9). Para peserta kompetisi wajib mengikuti batasan modifikasi yang ditentukan yaitu graphic design body dan interior design.Adapun registrasi peserta dapat dilakukan melalui laman Facebook Chevrolet Indonesia, kemudian pihak Chevrolet akan mengirimkan email berisi template gambar Chevrolet Spark yang akan digunakan sebagai acuan desain.Peserta boleh melakukan modifikasi digital secara offline dengan software yang dikuasai. Setelah desain selesai, peserta dapat menjawab email yang dikirimkan Chevrolet Indonesia sekaligus melampirkan gambar hasil digital modifikasi.Karya peserta akan dinilai langsung oleh tiga orang juri dari National Modificator & Aftermarket Association (NMAA) yaitu Tomi Gunawan, Syariful Hamzah, Edy Vertue, serta perwakilan dari Chevrolet Indonesia.(Baca: Spark, penantang Yaris dan Jazz dari Chevrolet

