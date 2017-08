Ertiga pimpin penjualan Suzuki di GIIAS

Suzuki New Ertiga Diesel Hybrid terpajang di anjungan Suzuki pada GIIAS 2017, Tangerang, Banten. (ANTARA News/Alviansyah)

Tangerang (ANTARA News) - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mencatat sebanyak 319 unit kendaraan roda empat telah terjual selama enam hari pertama pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 di ICE-BSD City, Tangerang, Banten.Mobil keluarga serbaguna (/MPV) Suzuki Ertiga ternyata masih menjadi primadona di anjungan Suzuki dengan menyumbang angka penjualan tertinggi hingga Selasa (15/8) kemarin."Kami optimis pada GIIAS tahun ini target penjualan dapat terpenuhi," kata Makmur selaku Sales Director 4W PT Suzuki Indomobil Sales di Tangerang, Rabu."Sampai pertengahan acara ini berlangsung kami sudah membukukan penjualan sebanyak 319 unit mobil. Penjualan mobil Suzuki didominasi oleh New Ertiga yang masih menjadi pilihan favorit keluarga Indonesia," jelas Makmur.Adapun tiga produk Suzuki dengan penjualan tertinggi pada enam hari pertama GIIAS adalah Suzuki New Ertiga 91 unit, Ignis 80 unit, Baleno 58 unit, dan sisanya merupakan penjualan untuk Karimun Wagon R, New SX4 S-Cross dan Jimny.Selain itu, Baleno sebagai produk baru juga cukup menarik minat konsumen untuk melihat dan mencoba kendaraan yang bertransformasi dari sedan ke wujud hatchback itu. Sejauh ini, Baleno bertipe transmisi otomatis menjadi yang yang paling banyak diminati selama GIIAS.(Baca: Suzuki tambah varian Ignis bertransmisi AGS (Baca: Menjajaki Suzuki Baleno Hatchback

Editor: Gilang Galiartha