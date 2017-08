Mitsubishi tambah dealer kendaraan penumpang di Yogyakarta

Director of Sales & Marketing Division MMKSI Osamu Iwaba (tiga kanan) meresmikan diler kendaraan penumpang Mitsubishi Motors yang ke-91 di Yogyakarta. (ANTARA News/HO)

Jakarta (ANTARA News) - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), distributor resmi kendaraan penumpang dan kendaraan niaga ringan Mitsubishi di Indonesia, bekerjasama dengan PT Borobudur Oto Mobil meresmikan diler kendaraan penumpang Mitsubishi Motors yang ke-91 di Yogyakarta.Director of Sales & Marketing Division MMKSI Osamu Iwaba bersama Presiden Komisaris PT Borobudur Oto Mobil Dedi Tedja turut meresmikan Diler PT Borobudur Oto Mobil-Kolonel Sugiyono, Yogyakarta."Ini merupakan komitmen kami untuk membuat brand kami menjadi Top of Mind Brand di pasar Indonesia dengan menggali 'Customer Obsession'," jelas Osamu Iwaba dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (15/8)."Dan, ini sangat penting untuk dipastikan konsumen kami mendapatkan pengalaman yang terbaik dalam mengggunakan produk kami, bukan hanya dari performance produk itu sendiri, tetapi juga dari proses ownership secara keseluruhan, mulai dari Sales, Service dan Spare Parts, yang dapat menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas mereka kepada brand Mitsubishi Motors," sambung Iwaba.Perkembangan Yogyakarta sebagai salah satu destinasi pariwisata dan industri yang cukup strategis di wilayah selatan pulau Jawa menjadi alasan pengembangan diler yang khusus untuk penjualan ini. Diler di Yogyakarta diharapkan dapat memenuhi permintaan kendaraan penumpang Mitsubishi untuk wilayah Yogyakarta bagian selatan dan barat.Diler Borobudur Oto Mobil – Kolonel Sugiyono menawarkan lini kendaraan penumpang yang lengkap, mulai dari Mirage, Outlander Sport, Delica, Triton, best selling SUV Pajero Sport dan MPV terbaru Mitsubishi Xpander.Pengembangan jumlah diler kendaraan penumpang Mitsubishi ini sejalan dengan semangat "Brand New Day" yang dijalankan Mitsubishi Motors di Indonesia. Adapun masyarakat Yogyakarta diharapkan bisa mendapatkan pengalaman, cerita, dan visi yang baru dengan menjadi bagian dari konsumen setia Mitsubishi Motors.

