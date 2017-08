Amunisi Toyota di tengah perang MPV

Tangerang (ANTARA News) - Di tengah ketatnya pasar kendaraan keluarga atau biasa disebut segmen MPV (multi purpose vehicle), PT Toyota-Astra Motor (TAM) menambah ragam pilihan mobilnya di segmen tersebut.





All New Voxy, New Innova, Sienta Limited dan Avanza Limited diluncurkan di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017, berbarengan dengan sejumlah produsen mobil yang turut memamerkan MPV anyar mereka.





"Sebagai apresiasi kepada pelanggan, kami akan terus menghadirkan Beyond Product yang baru maupun melakukan penyegaran," kata Executive General Manager PT TAM Fransiscus Soerjopranoto di sela-sela penyelenggaraan GIIAS 2017 di ICE - BSD City, Tangerang.





Dia mengatakan, dalam tiga tahun terakhir kontribusi Toyota terhadap pertumbuhan segmen MPV maupun pasar otomotif nasional secara keseluruhan tumbuh signifikan.





Dari komposisi penjualan, kontribusi segmen MPV Toyota terhadap total penjualan Toyota meningkat dari 57,8 persen pada 2016 menjadi 71,9 persen pada Januari hingga Juli 2017.





"Hal ini tentu terkait antara lain dari pengembangan MPV Toyota yang selalu mengacu pada dinamika ekspektasi dan kemajuan bangsa Indonesia, mobil-mobil Toyota selalu diterima dengan baik oleh konsumen di segmen masing-masing," ujar Soerjo.





All New Voxy









All New Voxy merupakan kendaraan global Toyota yang untuk pertama kali hadir secara resmi di Indonesia. Selain memberikan pilihan lebih luas kepada pelanggan, mobil ini ditujukan untuk mengokohkan posisi Toyota.





"Dengan desain yang lebih sporty dan menawan, All New Voxy diharapkan mampu mengikuti kinerja pendahulunya di segmen premium Alphard sebagai market leader MPV premium terlaris di Indonesia," kata Vice President Director PT TAM Henry Tanoto.





All New Voxy hadir dengan desain eksterior sporty dan stylish dengan tarikan garis dan permainan berbagai lapisan guna memancarkan aura sporty dan mewah sebagai ciri khas high MPV.





Sentuhan elegan dan dinamis terlihat pada desain kap mesin sampai ke bagian bawah gril. Desain Majestic Square pada lampu depan membuat tampilannya terlihat harmoni.





All New Voxy menggunakan pelek 16 inci Alloy Wheel dengan dua nada warna. Bagian sampingnya dilengkapi Elegant Aero Package untuk memperkuat karakter elegan dan sporty.





Di dalam kabin, desain multiple layer pada dasbor dan rancangan ergonomis, membuat tampilannya beraura modern. Ruang kabin luas juga membuat mobil ini mempunyai tempat penyimpanan yang banyak sehingga fungsional.





All New Voxy hadir dengan fitur keselamatan terbaik di kelasnya mencakup tujuh kantung udara, Emergency Brake Signal (EBS), Vehicle Stability Control (VSC) serta Hill Start Assit (HSA).





Mesin 3ZR-FAE berkapasitas 2.000 cc mampu menghasilkan tenaga maksimal 152/6.100 dan torsi 19,7/3.800.





New Kijang Innova









Toyota menghadirkan New Kijang Innova dengan berbagai penyegaran. Sesuai karakter masing-masing, semua tipe G, V, Q dan Venturer mendapat sentuhan seperti Auto Folding Outer Miror pada Innova Q dan Venturer, serta penggunaan Side Visor dan Rear Bumper Guard pada semua tipe.





Di samping itu, semua tipe Innova juga telah dilengkapi Emergency Kit.





New Kijang Innova V adalah tipe paling banyak mendapat penyegaran, seperti lampu depan berteknologi LED Projector Headlamp with Auto Leveling Device, serta gril radiatornya yang tampil berwarna hitam.





Grade V juga mendapat sentuhan panel instrumen kayu untuk menampilkan kemewahan. Tampilan belakangnya mendapat sentuhan license garnish untuk tampilan lebih mempesona.





Hal yang sama juga dilakukan untuk New Kijang Innova Q (bensin) yang kini menggunakan rear license garnish. Tampilan line-up terbaru Grade Q ini lebih gagah karena menggunakan pelek R 17 seperti Venturer.





Kelengkapan fitur hiburan tipe Q dan Venturer juga meningkat dengan WSVGA 1.024x600, SD Card, USB, AV-In untuk bangku belakang atau Rear Seat Entertaintment.





"Kami berharap, dengan didukung kinerja penjualan Kijang Innova sampai Juli 2017, semua penyegaran ini akan mendapat respon positif pelanggan," kata Soerjo.





Avanza Limited









Toyota menghadirkan lini terbaru low MPV Avanza Limited dengan jumlah produksi 150 unit yang tampil lebih modern dengan kesan lebih sporty.





Ada empat perubahan mendasar pada desain Avanza Limited yaitu penampilan depan dan belakang yang lebih kokoh dan sporty, penggunaan daytime-running lights dan tambahan side skirt.





"Avanza Limited sengaja kami luncurkan sebagai apresiasi kepada pelanggan di mana penjualan mobil low MPV ini sudah mencapai angka 1,6 juta unit sejak diperkenalkan pada 2003," kata Soerjo.





Data mencatat, posisi Toyota Avanza-Veloz sebagai pemimpin pasar tidak bergeser. Sepanjang 2017 ini, penjualan wholesale-nya mencapai 71.715 unit.





Sienta Limited









Dengan warna red mica metalic sebagai pilihan warna baru, Sienta Limited semakin dinamis berkat Aerokit yang disematkan pada bumper depan dan belakang, bagian samping bawah, serta pelek 15 inci (untuk tipe E dan G) serta 16 inci (V dan Q).





Desain Sienta Limited memberi kesan inline dengan bagian depan dan desain kendaraan keseluruhan, pada lampu belakang terdapat LED clearance lamp.





Kabin Sienta yang dikembangkan melalui konsep Modern Sophisticated dan Comfort Design, semakin terasa nyaman dengan nuansa sporty pada bangkunya. Interiornya hadir dengan material berkualitas guna meningkatkan kenyamanan.





Bagian belakang Sienta Limited hadir lebih menarik dengan disematkannya Bumper Spoiler dan Roof Spoiler dan disertai emblem Limited di pojok kanan bawah.

