Renault Kwid edisi khusus mejeng di GIIAS

Renault Kwid Extreme Study terpajang pada pameran GIIAS 2017. (ANTARA News/Alviansyah)

Tangerang (ANTARA News) - PT Auto Euro Indonesia sebagai agen pemegang merek (APM) Renault di Indonesia menunjukkan eksistensinya di pasar otomotif negeri ini dengan memamerkan sejumlah kendaraan unggulan pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show 2017 di ICE-BSD City, Tangerang, Banten.Kesempatan itu dimaksimalkan Renault dengan menampilkan Renault Kwid yang resmi dipasarkan di Indonesia pada awal 2017, termasuk memamerkan Renault Kwid Extreme Study dengan tampilan yang sporty dengan bodi kit dan velg racing 18 inci.Jika Renault Kwid tipe biasa dibanderol Rp 119.600.000 berstatus on the road Jakarta, maka Renault Kwid Extreme dijual dengan harga sekitar Rp131 juta.Selain model tersebut, Renault juga menampilkan keluarga SUV kompak Renault Duster 4x2 dan Renault Duster 4x4. Ada juga Renault Koleos dari kelas medium SUV.Hadir dengan dua varian, Renault Koleos versi standar dijual Rp 465 juta, sedangkan tipe dengan panoramic sunroof dijual Rp 495 juta on the road Jakarta.Secara total, Renault memasarkan enam produk di Indonesia antara lain Renault Kwid, Renault Duster 4x2, Renault Duster 4x4, Renault Koleos, Renault Clio RS dan Renault Megane RS.

Editor: Suryanto