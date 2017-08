Gantikan NAV1, berapa target penjualan Toyota Voxy?

Toyota All New Voxy (ANTARA News/Try Reza Essra)

Tangerang (ANTARA News) - PT Toyota-Astra Motor (TAM) meresmikan peluncuran All New Voxy di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 dengan target penjualan 150 unit sebulan.





"Target Voxy 150 unit sebulan. Untuk NAV1, stoknya bisa dibilang sudah tidak ada lagi, masih ada tetapi sedikit lah. Makanya kami keluarkan Voxy," kata Executive General Manager PT TAM Fransiscus Soerjopranoto di sela-sela penyelenggaraan GIIAS 2017 di ICE - BSD City, Tangerang.





"Karena kalau NAV1 masih ada, akan terjadi kanibalisasi," imbuhnya.





Soerjo mengatakan, untuk bulan-bulan awal peluncuran, All New Voxy diperkirakan bisa terjual hingga 200 unit per bulannya.





"Kemungkinan di bulan-bulan pertama penjualan bisa mencapai lebih dari 200 unit. Suplai juga sudah kami antisipasi, di angka 250. Yang inden saat ini sudah banyak," kata dia.





Jika penjualan Voxy stabil, kata Soerjo, mobil yang diimpor utuh dari Jepang itu kemungkinan besar akan diproduksi di Indonesia.





"Saya mengambil pernyataan pak Warih (Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia), apabila penjualannya stabil dan biaya produksinya bisa mencukupi, bisa diproduksi lokal," ungkapnya.





All New Voxy dibanderol Rp446 juta dengan pilihan satu varian. Pilihan warnanya ada tiga yaitu Inazume Sparkling Black, Black dan White Pearl.

