Menelisik fitur Toyota Voxy, MPV segmen atas nan sporty

Toyota All New Voxy (ANTARA News/Try Reza Essra)

Tangerang (ANTARA News) - All New Voxy resmi ditampilkan dan mulai dijual oleh PT Toyota-Astra Motor (TAM) pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 yang berlangsung 10-20 Agustus.





"Dengan desain yang lebih sporty dan menawan, All New Voxy diharapkan mampu mengikuti kinerja pendahulunya di segmen premium Alphard sebagai market leader MPV premium terlaris di Indonesia," kata Vice President PT TAM Henry Tanoto di ICE - BSD City, Tangerang.





Mobil high MPV (multi purpose vehicle) ini pertama kali diperkenalkan di Jepang pada 2001 yang menyasar segmen antara Sienta dan Estima atau Alphard.





"Di Jepang terdapat tiga varian mobil serupa yaitu Voxy, Noah dan Esquire. Setelah dilakukan studi, ternyata Voxy paling cocok karena desainnya sporty yang disukai konsumen Indonesia," kata Product Knowledge PT TAM Tommy Hermansyah.





Eksterior









All New Voxy hadir dengan desain eksterior sporty and stylish dengan tarikan garis dan permainan lapisan guna memancarkan aura sporty dan mewah sebagai ciri khas mobil ini sebagai kendaraan High MPV.





Konsep cutting edge pada bagian depan, menonjolkan karakter modern dan canggih.





Sentuhan elegan dan dinamis terlihat pada desain kap sampai ke bagian bawah gril. Dipadu desain majestic square pada lampu depan, membuat tampilannya mempesona dan harmoni.





Mobil ini dilengkapi LED clearance lamp terpisah dengan lampu utama, serta lampu kabut yang juga menggunakan teknologi LED, serupa pada Alphard dan Vellfire.





Dari sisi samping, tampilannya mengusung tema Awe-Inspring Belt-Line. Karakter garis jendelanya mencuatkan garis dinamis yang mengalir dari depan ke belakang untuk memperkuat karakter elegan.





Bagian samping All New Voxy juga dilengkapi Elegant Aero Package yang kian memperkuat karakter elegan dan sporti kendaraan 7 seater ini.





Beralih ke bawah, All New Voxy menggunakan pelek 16 inci Alloy Wheel dengan dua nada warna menggabungkan aksen inovasi dan kemewahan.





Dari dimensi, mobil ini berukuran panjang 4.710 milimeter, lebar 1.735 milimeter dan tinggi 1.835 milimeter. As roda depan dan roda belakang berjarak 2.850 milimeter dan ground clearance (jarak antara tanah dengan bagian bawah mobil) 165 milimeter.





Kabin









Desain dasbor berlapis dan rancangannya yang ergonomis, membuat tampilan interiornya modern dan ramah pengguna.





Ruang kabin yang luas juga membuat mobil ini mempunyai tempat penyimpanan yang banyak sehingga kabinnya menjadi fungsional.





"Posisi mengemudinya sangat pas karena posisinya tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Pandangan pengemudi bisa menjangkau semuanya meskipun mengendarai mobil yang bisa dibilang besar ini," kata Tommy.





Bangku penumpang didesain dengan model captain seat berbahan kulit, tidak hanya menambah kenyamanan interior All New Voxy, tetapi juga menambah kemegahannya.





Mobil ini juga dilengkapi twin moon roof, cruise control, sun shade serta front and rear auto AC dan eco mode.





Mesin









Dibekali mesin 3ZR-FAE berkapasitas 2.000 cc, mesin yang disandang All New Voxy mampu menghasilkan tenaga maksima 152/6.100 dan torsi 19,7/3.800.





Perpaduan mesin dengan desain aerodinamis dan sporty membuatnya dapat bergerak lebih lincah. Dari sisi efisiensi, engine All New Voxy menjanjikan yang terbaik di kelasnya.





"Mesinnya menggunakan varian yang sama dengan NAV1, jadi menggunakan 2.0 valve matic, tetapi setting transmisi CVT berbeda. Karakter Voxy berbeda dengan NAV1," papar Tommy.





All New Voxy hadir dengan fitur keselamatan terbaik di kelasnya, karena mobil ini telah dilengkapi tujuh Airbags, Emergency Brake Signal (EBS), Vehicle Stability Control (VSC) serta Hill Start Assit (HSA).





Fitur keselamatan





Toyota membenamkan tujuh kantung udara untuk penumpang depan hingga barisan paling belakang atau ketiga. Sementara fitu Vehicle Stability Control (VSC) berfungsi menjaga kendaraan tetap stabil seperti kondisi ekstrem jalan licin.





Emergency Brake Signal (EBS) akan aktif saat pengereman mendadak pada kecepatan lebih dari 60 kilometer per jam untuk memberi sinyal kepada pengemudi belakang agar berhati-hati.





Terdapat pula fitur Hill Start Assist (HSA) yang merupkana fitur menahan mobil selama dua detik agar pengemudi memiliki waktu memindahkan kaki dari rem ke gas dalam kondisi menanjak.





Arti nama





All New Voxy yang dibanderol Rp446 juta untuk satu varian dengan tiga pilihan warna -- Inazume Sparkling Black, Black dan White Pearl -- mengandung arti nama kendaraan keluarga yang dinamis.





"Voxy ada filosofinya. Asalnya dari kata voice dan y. Voice itu kan suara, jadi dinamis, sementara y ada beberapa versi, salah satunya family. Y bisa juga diartikan sebagai generasi y, milenial," papar Tommy.





Harapannya, kata dia, Toyota Voxy dapat menjadi mobil keluarga yang dinamis dan membawa kebahagiaan di zaman milenial ini.





"Awalnya sebelum diluncurkan di Indonesia kami mau merubah nama, tetapi akhirnya pakai nama asli, sama seperti di Jepang," ujar Tommy, soal mobil yang ditargetkan terjual 150 unit per bulan itu.





Editor: Jafar M Sidik