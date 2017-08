Suzuki Address dan Smash FI punya tampilan baru

Suzuki Address Playful. (ANTARA News/HO/Suzuki Indonesia)

Tangerang (ANTARA News) - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) roda dua memperkenalkan Suzuki Address series dan Smash FI dengan tampilan terbaru pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017.Setelah meluncurkan Suzuki Address Playful dengan 10 warna pilihan pada Juni 2017, Suzuki Address kembali mendapat tambahan warna dan striping baru untuk varian standar, serta varian baru Suzuki Address Predator yang tampil eksklusif.Suzuki Address juga hadir dengan tampilan warna dan striping yang lebih modern sehingga terlihat lebih kekinian. Pengembangan warna dan striping baru Suzuki Address difokuskan kepada tren generasi milenial yang lebih menyukai tampilan trendi dan fashionable.Skutik ini tersedia dalam tiga warna utama yaitu putih-hitam, hitam, dan merah-hitam dengan sentuhan striping baru yang komposisinya terinspirasi dari desain produk-produk fashion saat ini. Jika ditotal, kini seluruh pilihan Suzuki Address memiliki 15 tampilan yang berbeda menyesuaikan beragam karakter konsumen Tanah Air.Suzuki Address dibekali mesin 110cc berteknologi injeksi yang tingkat efisiensinya tinggi dan telah menggunakan standar emisi EURO 3 dan memiliki kapasitas bagasi di bawah jok sebesar 20 liter.Kendati punya tampilan baru, harga Suzuki Address tetap yaitu seharga Rp 14.850.000 berstatus on the road DKI Jakarta. Adapun tipe Suzuki Address Predator dijual Rp 15.190.000 on the road DKI Jakarta.Suzuki Smash FI, motor underbone 110cc berteknologi injeksi dan LEaP (Light, Efficient and Powerfull) yang mengedepankan efisiensi bahan bakar dan biaya perawatan, juga mendapatkan sentuhan baru.Suzuki Smash FI hadir dengan tiga antara lain merah hitam, dan biru-putih metalik. Pilihan roda Suzuki Smash FI dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna, seperti casting wheel yang sporty atau spoke wheel yang ringan dan kuat.Suzuki menjual Smash FI mulai dari Rp 13 juta untuk versi spoke wheel, dan Rp 13,8 juta untuk versi casting wheel berstatus on the road DKI Jakarta."Suzuki makin memahami perkembangan dunia generasi muda saat ini. Keberagaman karakter mereka, kami coba ramu dalam pengembangan motor yang lebih bergaya dan memenuhi kebutuhan dasar mereka," ucap Sales & Marketing 2W Dept Head PT SIS Yohan Yahya di Tangerang, Sabtu (13/8)."Dengan menyasar generasi yang lebih muda, kami harap mereka akan terus mempercayakan pilihannya kepada produk Suzuki hingga mereka berhasil menggapai kesuksesan kelak," pungkas dia.

Editor: Ade Marboen