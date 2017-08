Volkswagen Tiguan generasi kedua muncul di GIIAS 2017

Volkswagen Tiguan. (ANTARA News/Alviansyah Pasaribu)

Tangerang (ANTARA News) - PT Garuda Mataram Motor (GMM), agen pemegang merek Volkswagen (VW) di Indonesia, meluncurkan New Volkswagen Tiguan generasi kedua pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017.Tiguan generasi kedua diluncurkan setelah generasi pertama terjual lebih dari 2,64 juta unit di seluruh dunia. Tiguan terbaru itu menawarkan berbagai keunggulan yang tak dimiliki kompetitornya dan perubahan signifikan dibandingkan generasi sebelumnya."Generasi kedua Tiguan menawarkan SUV termodern Volkswagen yang kini hadir lebih sporty, dengan ruang kabin lebih lapang dibanding model sebelumnya. Fitur-fitur unggulannya tak sekedar memberikan kenikmatan berkendara namun juga memberikan berbagai kemudahan bagi pemilik New Tiguan," jelas CEO PT Garuda Mataram Motor Andrew Nasuri di GIIAS 2017, beberapa waktu lalu.Generasi kedua Tiguan adalah SUV Volkswagen Group pertama yang menggunakan platform MQB (modular transverse matrix) yang diklaim mampu meningkatkan semua keunggulan Tiguan.Proporsi New Tiguan kini tampil lebih sporty dan berkarisma. Bobotnya pun berkurang sekitar 50 kg dibandingkan model sebelumnya, namun dengan dimensi yang lebih besar, jarak sumbu roda bertambah 77 mm guna memberikan ruang kabin yang lebih lega.Ruang bagasi New Tiguan juga mendapat sentuhan perubahan. Jika dalam kondisi normal mencapai kapasitas bagasi 615 liter, dan saat bangku baris keduanya dilipat, kapasitasnya naik menjadi 1.655 liter atau lebih besar 145 liter dibandingkan Tiguan sebelumnya.Di balik kap mesin, New Tiguan menggunakan mesin 1.4 TSI yang menghasilkan tenaga puncak 150 bhp dan torsi 250 Nm dengan transmisi otomatis 6-speed kopling ganda (DSG) plus triptonic. Jantung pacu ini memberikan kemampuan berakselerasi 0 – 100 km/jam dalam waktu 9,2 detik dan kecepatan puncak hingga 202 km/jam.Fitur unggulan lain yang ditawarkan adalah Park Assist, Area View Camera, dan fitur "Easy Open" guna memudahkan saat membuka pintu bagasi belakang hanya dengan menggerakkan kaki di bawah bumper belakang.New Volkswagen Tiguan dijual dengan harga Rp 590 juta berstatus off the road dan tersedia dengan pilihan warna hitam, putih, abu-abu, silver metalik, cokelat metalik, dan merah metalik.

