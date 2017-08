Mitsubishi Xpander gunakan penggerak roda depan, ini keunggulannya

Mitsubishi All-New Xpander. (ANTARA News/Alviansyah)

Tangerang (ANTARA News) - Mitsubishi All New Xpander menggunakan penggerak roda depan (front-wheel drive/FWD) karena sistem itu memberikan banyak kelebihan untuk kendaraan di segmen multi purpose vehicle (MPV).Tsunehiro Kunimoto selaku Corporate Vice President, Design Division Mitsubishi Motors Corporation (MMC) mengatakan mobil berpenggerak roda depan lebih efisien, mengakomodir teknologi terbaru, dan menambah kelegaan pada ruang kabin karena lantai kendaraan menjadi rata."Tren di Eropa banyak memakai FWD karena akan lebih mengakomodasi teknologi baru," jelas Tsunehiro Kunimoto dalam sebuah wawancara eksklusif di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017, ICE-BSD City, Tangerang, Banten, beberapa waktu lalu."Misalnya lantai kabinnya rata karena konsep MPV tentunya harus lega. Beratnya juga lebih ringan," sambung Kunimoto.Pebalap nasional Rifat Sungkar yang sudah menjajal Mitsubishi Xpander di Jepang pada bulan lalu juga mengatakan bahwa mobil berpenggerak roda depan menawarkan banyak keunggulan."Transisi generasi mobil di dunia itu arahnya ke front wheel drive," ujar Rifat di anjungan Mitsubishi, Sabtu.Rifat mengatakan kendaraan dengan penggerak roda depan bisa mendapatkan ruang sekitar 20 cm di bagian tengah lantai kendaraan."Menang banyak di kabin karena lantainya datar. Unggul juga dikeheningan karena tidak ada suara gearbox, tidak ada suara gardan," sambung Rifat."Bayangkan, selisihnya bisa 20 cm lho di lantai pada mobil penggerak roda belakang. Efisiensi bahan bakar juga," kata dia kemudian menambahkan tenaga mobil berpenggerak roda belakang akan tergerus karena proses pemindahan daya dari mesin di depan ke roda belakang.Xpander didukung mesin bensin 1.5L, 16 katup, 105 ps, dilengkapi dengan Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control (MIVEC) untuk menghasilkan tenaga berdaya lebih tinggi, rendah konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang rendah.Mesinnya menggunakan transmisi manual lima tingkat percepatan dan transmisi otomatis empat tingkt percepatan. Kedua powertrains memberikan dorongan dan kinerja yang andal, bahkan saat mendaki bukit curam dengan muatan penuh.Xpander tersedia dalam enam varian dengan harga mulai Rp 189.050.000 untuk tipe GLX, Rp 208.550.000 untuk GLS, Rp 214.550.000 untuk Exceed MT, Rp 224.950.000 Exceed AT, Rp 237.150.000 varian Sport AT dan tipe tertinggi yaitu Ultimate seharga Rp 245.350.000.(Baca: Mitsubishi Xpander nyaman, kabinnya juara, kata Rifat

