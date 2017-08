Spesifikasi dan harga Toyota Voxy (video)

Toyota All New Voxy (ANTARA News/Try Reza Essra)

Tangerang (ANTARA News) - PT Toyota-Astra Motor resmi meluncurkan All New Voxy di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017, melengkapi jajaran MPV Toyota.





"Dengan desain yang lebih sporty dan menawan, All New Voxy diharapkan mampu mengikuti kinerja pendahulunya di segmen premium Alphard sebagai market leader MPV premium terlaris di Indonesia," kata Vice President Director PT TAM Henry Tanoto di ICE - BSD City, Tangerang.





All New Voxy hadir dengan desain eksterior sporty and stylish dengan tarikan garis dan permainan lapisan yang menonjolkan aura sporty dan luxury sebagai ciri khas kendaraan High MPV.





Konsep cutting edge pada bagian depan mengedepankan karakter modern dan canggih. Sentuhan elegan dan dinamis terlihat pada desain kap mesin sampai ke bagian bawah gril.





Dipadu dengan desain majestic square pada lampu depan membuat tampilan All New Voxy terlihat harmoni. Mobil ini dilengkapi LED clearance lamp terpisah dengan lampu utama, serta Foglamp berteknologi LED seperti pada Alphard dan Vellfire.





Dari sisi samping, tampilan eksteriornya mengusung tema Awe-Inspring Belt-Line, karakter garis window grafik mencuatkan garis dinamis mengalir dari depan ke belakang guna memperkuat karakter elegan.





All New Voxy mengusung pelek 16 inci allloy wheel dua nada warna yang menggabungkan aksen inovasi dan kemewahan. Bagian samping juga dilengkapi elegant aero package.





Secara dimensi, mobil ini memiliki panjang 4.710 milimeter, lebar 1.735 milimeter dan tinggi 1.835 milimeter. Wheelbasenya 2.850 milimeter dan ground clearance 165 milimeter.





Ruang kabin luas membuat mobil ini mempunyai tempat penyimpanan yang banyak sehingga kabinnya menjadi fungsional.





Bangku penumpang didesain dengan model captain seat berbahan kulit. Mobil ini juga dilengkapi twin moon roof, cruise control, sun shade serta front and rear auto A/C dan eco mode.





All New Voxy hadir dengan fitur keselamatan terbaik di kelasnya karena dilengkapi tujuh kantung udara, Emergency Brake Signal (EBS), Vehicle Stability Control (VSC) serta Hill Start Assit (HSA).





Dibekali mesin 3ZR-FAE berkapasitas 2.000 cc, mesin yang disandangnya mampu menghasilkan tenaga maksimal 152/6.100 dan torsi 19,7/3.800.





Untuk urusan harga, All New Voxy yang meiliki satu varian dibanderol dengan harga Rp446 juta untuk on the road DKI Jakarta. Pilihan warnanya ada tiga yaitu Inazume Sparkling Black, Black dan White Pearl.





Berikut video singkatnya:





Editor: Suryanto