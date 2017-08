Alasan mengapa Mitsubishi Xpander cocok untuk keluarga Indonesia

"Kami ingin menjadi yang terdepan di perkembangan segmen ini dengan memperluas kehidupan konsumen kami," ujarnya menambahkan.Lantas apa saja yang membuat Xpander mampu menawarkan kenyamanan dan kemudahan bagi penggunanya?Menurut Masuko, Xpander adalah mobil berkapasitas tujuh penumpang yang memiliki ukuran lebih luas pada sisi luar (1.750mm) dan lebih besar dibandingkan dengan kompetitor di kelasnya yang menjadikannya berbeda dengan konsep MPV lain.Selain memiliki ruang kabin yang lega dan terbaik dikelasnya, tata letak yang cerdas serta dilengkapi ruang bagasi yang lega, mobil ini juga mengakomodasi tempat dan ruang kepala yang lebih untuk semua penumpang serta menyediakan akses mudah untuk menuju baris ketiga yang nyaman.Sandaran kursi di baris kedua dirancang dengan pembagian 60:40 dan sandaran kursi baris ketiga dibagi 50:50 yang dapat dilipat dengan mudah untuk mengatur kursi dalam berbagai kombinasi kebutuhan ruang penyimpanan bahkan memberikan area penyimpanan datar yang luas tanpa benturan maupun celah.Sandaran tengah kursi baris kedua dapat dilipat menjadi sandaraan tangan atau menjadi ruang untuk menaruh barang-barang yang sangat panjang, seperti karpet yang dilipat dan tangga.Terdapat banyak ruang penyimpanan besar dan kecil yang dapat menampung segala sesuatu mulai dari barang bawaan yang sangat besar hingga smartphone dan koin. Bahkan terdapat "kotak rahasia" tersembunyi yang terletak di dalam dasbor.Xpander memiliki 16 tempat untuk menaruh botol minum padadan konsol tengah yang terletak di antara kursi depan.Mobil ini memiliki tingkat kebisingan yang rendah sehingga percakapan antar penumpang tidak akan terganggu.Xpanser terbuat dari kaca tebal berkualitas tinggi yang kedap suara dan dilapisi oleh lapisan penyerap bunyi untuk menghalangi bunyi bising dari luar dan membuat kabin lebih tenang.Dorongan AC yang kuat dan tenang juga dapat diatur berkat delapan mode pengaturan dari kursi bagian depan, dan empat mode dibagian belakang. Tombol dengan garis besar dapat dioperasikan dengan mudah oleh pengemudi dengan tetap menjaga pandangan untuk berkendara.Masuko menjelaskan Xpander menggunakan rangka dan sistem penggerak yang menggabungkan elemen terbaik dari SUV dan MPV."Kami mengembangkan MPV yang berbeda dari competitor, MPV kami hadir dengan rasa SUV," jelas Masuko."Ini adalah MPV dengan konsep dan teknologi yang benar-benar baru yang telah kami kembangkan beberapa tahun belakangan ini dengan mempertimbangkan kelebihan yang terdapat pada model Mitsubishi lainnya seperti Pajero Sport dan Lancer," sambungnya.setinggi 205mm (untuk model dengan ban 16 inchi) memungkinkan mobil dikendarai dengan percaya diri pada jalan yang tak beraspal maupun medan tropis. Pada saat yang sama, tingkat kenyamanan dan stabilitas berkendara yang unggul dihadirkan berkat bodi ringan berkekuatan tinggi dan desain suspensi optimal, yang membedakan Xpander dengan MPV yang ada saat ini.Xpander didukung mesin bensin 1.5L, 16 katup, 105 ps, dilengkapi dengan(MIVEC) untuk menghasilkan untuk keluaran tenaga berdaya lebih tinggi, rendah konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang rendah.Mesinnya menggunakan transmisi manual lima tingkat percepatan dan transmisi otomatis empat tingkt percepatan. Keduamemberikan dorongan dan kinerja yang andal, bahkan saat mendaki bukit curam dengan muatan penuh.MPV ini memakai(RISE) pada struktur bodi monokok, yang menggabungkan penyerapan energi efisien dengan integritas kabin tinggi. Terdapat pula kantung udara untuk pengemudi dan penumpang depan, juga sabuk pengaman tiga titik untuk semua kursi.Soal keamanan, mobil ini kaya fitur antara lain(ABS),(ASC),(HSA) dan juga(ESS).Konsumen utama Xpander adalah keluarga Indonesia dengan pasangan berusia 30-40 tahun dengan dua anak atau lebih, yang memerlukan kendaraan dengan kabin yang nyaman ketika menampung banyak penumpang maupun barang bawaan.Mereka membutuhkan berbagai macam pengaturan kursi danagar dapat dikendarai di berbagai medan dan kondisi umum jalan yang terdapat di tanah air.Pada tahap awal, Mitsubishi mematok target penjualan sebanyak 3.000 s.d. 4.000 unit per bulan, yang secara bertahap akan ditingkatkan seiring dengan permintaan pasar di Indonesia.Xpander tersedia dalam enam varian dengan harga mulai Rp 189.050.000 untuk tipe GLX, Rp 208.550.000 untuk GLS, Rp 214.550.000 untuk Exceed MT, Rp 224.950.000 Exceed AT, Rp 237.150.000 varian Sport AT dan tipe tertinggi yaitu Ultimate seharga Rp 245.350.000.