Suzuki andalkan Baleno, Ignis dan Ertiga jualan di GIIAS 2017

Suzuki Ignis Modifikasi terpajang di ruang pamer Suzuki Indonesia pada GIIAS 2017. (ANTARA News/Alviansyah)

Tangerang (ANTARA News) - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengandalkan tiga produk utamanya dari segmen MPV dan City Car untuk memikat hati konsumen pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 di ICE-BSD City, Tangerang,"Baleno, Ertiga dan Ignis menjadi andalan kami di GIIAS. Kenapa tiga produk itu, karena secara alami Ignis dan Baleno adalah dua produk terbaru yang kami luncurkan dan Ertiga ini sebagai salah satu garda terdepan untuk menjangkau penjualan Suzuki," jelas Head of Brand Development & Marketing Research 4Wheel PT SIS, Harold Donnel, di Tangerang, Jumat.Secara total Suzuki memajang 19 kendaraan di anjungan yang mengusung tema 'The Next Urban Standard' yang menampilkan lanskap perkotaan. Suzuki menonjolkan tiga produk terbaru Suzuki Baleno, Jimny dan Ignis. Ada juga Ciaz, Karimun Wagon R, New SX4 S-Cross, dan model Ignis Modifikasi.Terdapat juga 11 motor akan menjadi perhatian pengunjung di Hall 1 M2, mulai dari motor kelas Superbike, motor harian skuter otomatis, hingga Suzuki GSX-R150 dan GSX-S150.Hadirnya Baleno, Jimny dan Ignis GL AT serta produk line-up motor roda dua Suzuki di GIIAS 2017 merupakan komitmen Suzuki menghadirkan kendaraan yang menjadi bagian dari identitas baru masyarakat yang aktif, dinamis serta memerhatikan akan kepraktisan berkendara, persis.PT Suzuki Indomobil Sales sudah menyiapkan unit khusus untuk pengunjung yang penasaran dengan Suzuki Baleno dan Ignis di area test drive.Secara total Suzuki menyediakan tujuh unit test drive yang terdiri dari Baleno, SCross, Ignis dan Ertiga Diesel. Test ride pun ikut digelar untuk konsumen roda dua, yaitu untuk produk GSX-R150 dan GSX-S150.Selain itu selama GIIAS 2017, setiap konsumen yang melakukan pembelian unit akan mendapatkan e-money senilai Rp 1 juta. Suzuki juga menawarkan angsuran ringan mulai Rp 50 ribu per hari untuk model kendaraan tertentu.Konsumen Ignis juga bisa mendapatkan uang muka ringan Rp 13 jutaan. Adapun agar lebih meringakan pembelian, Suzuki telah bekerjasama dengan leasing partner yaitu Suzuki Finance, OTO, Mandiri Tunas Finance, Adira, BCA Finance dan IMFI.Layanan Auto Value akan hadir di booth Suzuki pada GIIAS 2017. Sebagai mitra resmi Suzuki di industri mobil bekas, layanan Auto Value akan hadir untuk membantu calon pelanggan yang ingin membeli mobil baru Suzuki dengan mekanisme tukar tambah (trade in)."Pelanggan Suzuki di kota-kota besar sudah banyak yang membeli dengan cara tukar tambah dan jumlahnya naik terus. Data menunjukkan 19 persen pengguna Ertiga di 2015 membeli dengan cara melakukan tukar tambah," kata Auto Value Development Head Hendro Kaligis."Auto Value hadir untuk membantu agar proses tersebut berjalan lebih cepat, transparan dan menguntungkan bagi calon pelanggan," sambung dia.Selain membantu proses tukar tambah, kehadiran layanan Auto Value merupakan komitmen Suzuki Indonesia agar terus memberikan layanan inovatif untuk pelanggan.

