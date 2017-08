BMW bawa BMW M3 dan BMW M4 Coupe ke pasar Indonesia

BMW M3 dan BMW M4 Coupe diperkenalkan pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 di ICE-BSD City, Tangerang, Jumat (11/8/17). (ANTARA News/Alviansyah)

Tangerang (ANTARA News) - BMW Indonesia memanfaatkan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 di ICE-BSD City, Tangerang, sebagai arena memperkenalkan BMW M3 dan BMW M4 Coupe terbaru.BMW M3 dan BMW M4 Coupe terbaru diharapkan mampu menarik perhatian para pengunjung pameran untuk melihat lebih dekat sebuah standar baru dalam dinamika dan performa tinggi dari sebuah kendaraan sport premium performa tinggi."BMW M tidak hanya sebatas kecepatan dan performa luar biasa, namun merupakan sebuah panduan kombinasi yang sempurna antara performa tinggi, kedinamisan, kenyamanan, serta efisiensi yang dipersembahkan dengan teknologi mutakhir sehingga mampu menawarkan sensasi berkendara yang maksimal," ujar Karen Lim, President Director BMW Group Indonesia, di GIIAS, Jumat.Ia menambahkan, "Perpaduan dan keseimbangan antara elemen-elemen tersebut menjadi landasan dari semua kendaraan BMW M, termasuk BMW M3 dan BMW M4 Coupé terbaru. Hal lainnya yang membedakan varian kendaraan BMW M adalah kenyaman dalam penggunaan sehari-hari”.Generasi pertama BMW M3 telah menghadirkan gen kendaraan sport performa tinggi dan kenyamanan dalam hal penggunaan sehari-hari, dilengkapi dengan konsep keseluruhan desain yang emosional."BMW M3 dan BMW M4 Coupe terbaru ini juga akan terus mempertahankan komitmen dalam hal tersebut. Kekuatan mesin akan tetap menjadi fokus dan ditambah dengan komitmen BMW M dalam hal penggunaan materi dan desain ringan," tambah Karen.Mesin performa tinggi merupakan jantung dari setiap model BMW M, dan mesin terbaru BMW M TwinPower Turbo enam silinder yang hadir di kedua kendaraan diklaim bisa menggabungkan putaran mesin tinggi dengan kekuatan teknologi turbo.Berbagai keistimewaan opsional juga hadir sebagai fitur standar di BMW M3 dan BMW M4 Coupé terbaru. Kaki-kaki kedua model BMW M terbaru ini telah dilengkapi dengan velg alloy ringan 19 inci BMW M Double-spoke 437M dalam warna hitam, brush, dan forged.Di bagian dalam, kelengkapan opsional dengan warna high-gloss black berpadu di beberapa detail seperti konsol tengah, kisi-kisi air conditioner, hingga BMW M Badge dengan finishing yang sama tersemat di bangku dan dapat menyala untuk menyambut pengendara BMW M ke dalam kabin.Kedua model terbaru BMW M ini tersedia di diler resmi BMW M mulai bulan Agustus 2017. BMW M3 terbaru ditawarkan Rp 1.889.000.000 berstatus off the road, sedangkan BMW M4 Coupé terbaru hadir dengan harga Rp 1.999.000.000 juga berstatus off the road.

Editor: Aditia Maruli