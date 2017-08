Pasar ketat, segmen MPV Toyota kian lengkap

Toyota All New Voxy (ANTARA News/Try Reza Essra)

Tangerang (ANTARA News) - PT Toyota-Astra Motor (TAM) melengkapi produk kendaraan keluarga atau biasa disebut MPV dengan menghadirkan All New Voxy, Avanza Limited, Sienta Limited dan penyegaran Kijang Innova di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017.





"Kami bersyukur, di tengah persaingan yang semakin ketat, kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap keunggulan dan kehandalan MPV Toyota tetap meningkat," kata Executive General Manager PT TAM Fransiscus Soerjopranoto di ICE - BSD City, Tangerang.





Dia menjelaskan, selama tiga tahun terakhir, kontribusi Toyota terhadap pertumbuhan segmen MPV maupun pasar otomotif nasional secara keseluruhan tumbuh secara signifikan.





Dari komposisi penjualan terlihat kontribusi segmen MPV Toyota terhadap total penjualan Toyota meningkat dari 57,8 persen pada 2016 menjadi 71,9 persen pada Januari hingga Juli 2017.





"Hal ini tentu terkait antara lain dari pengembangan MPV Toyota yang selalu mengacu pada dinamika ekspektasi dan kemajuan bangsa Indonesia, mobil-mobil Toyota selalu diterima dengan baik oleh konsumen di segmen masing-masing," kata Soerjopranoto.





All New Voxy hadir dengan konsep sporty, stylish dan elegant; New Kijang Innova mengusung semangat semakin "Memang Tiada Duanya"; Avanza Limited sebagai apresiasi untuk dukungan 1,6 juta pelanggan; serta Sienta Limited yang bertambah modis dan fun.





"Sebagai apresiasi kepada pelanggan, kami akan terus menghadirkan Beyond Product yang baru maupun melakukan penyegaran," ujar Soerjopranoto.





Berikut foto-foto keempat mobil tersebut:





All New Voxy









New Innova









Avanza Limited













Sienta Limited





