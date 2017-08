Nissan pamerkan mobil listrik masa depan BladeGlider dan Note e-POWER

Yutaka Sanada, Regional SVP, Head of Asia Oceania, Nissan Motor Company bersama Eichii Koito, President Director PT Nissan Indonesia memamerkan Nissan e-POWER di GIIAS 2017. (ANTARA News/HO)





Tangerang (ANTARA News) - PT Nissan Motor Indonesia (NMI) menampilkan dua mobil spesial di GIIAS 2017, yaitu mobil konsep Nissan BladeGlider yang merupakan mobil sport listrik tiga kursi dan hatchback Nissan Note e-POWER dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017.Nissan Note e-POWER yang diluncurkan di Jepang tahun lalu, menggunakan pemindah daya ataulistrik didukung oleh baterai yang dapat diisi ulang oleh mesin bertenaga bensin, menggantikan fungsi dari alat pengisi daya baterai eksternal.Melalui dua kendaraan konsep itu, Nissan menghadirkan secara nyata visi "Intelligent Mobility" guna memberikan gambaran kepada pengunjung tentang rencana global jangka panjang mengenai evolusi produk-produk Nissan di masa mendatang.Kehadiran kedua mobil ini menunjukkan posisi Nissan sebagai pemimpin teknologi global, serta menunjukkan keberhasilan Nissan dalam menghadirkan teknologi canggih dan terdepan dalam berkendara."Nissan memiliki sebuah visi untuk memberikan moda transportasi yang lebih aman, cerdas, dan dapat dinikmati oleh para penggunanya. Langkah kami untuk mencapainya, yaitu melalui Nissan Intelligent Mobility," ujar Yutaka Sanada selaku Regional Senior Vice President and Head of Nissan in Asia and Oceania, Nissan Motor Company di GIIAS, Kamis (10/8).Sanada menekankan teknologi terdepan melalui Nissan Intelligent Mobility bukan hanya sebagai indikator rencana Nissan di masa yang akan datang; bahkan, beberapa teknologi telah tersedia di sejumlah produk yang dipasarkan di Indonesia."Pengembangan teknologi yang kami lakukan bukan hanya berlaku untuk masa depan, saat ini pun sebagian teknologi tersebut sudah diterapkan," ujar Sanada.Eiichi Koito, President Director PT Nissan Motor Indonesia berharap seluruh pengunjung GIIAS dapat merasakan dua hal yaitu teknologi terbaru Nissan dan peningkatan kualitas layanan purna jual."Teknologi dan interaksi dengan pelanggan merupakan fokus kami tahun ini melalui Nissan Intelligent Mobility dan Nissan Intelligent Service. GIIAS 2017 merupakan kesempatan yang tepat bagi pelanggan kami untuk merasakan dan menyaksikan kedua inovasi tersebut," pungkas Eiichi Koito.Nissan BladeGlider merupakan mobil konsep masa depan yang mengkombinasikan kendaraan minim emisi dengan performa tinggi dalam desain mobil sport yang revolusioner.Mobil konsep ini melambangkan teknologi masa depan yang menggabungkan Nissan Intelligent Mobility, produk yang ramah lingkungan, serta kemampuan kendaraan layaknya mobil sport.

Editor: Gilang Galiartha