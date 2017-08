MINI John Cooper Works Countryman hadir di Indonesia, berapa harganya?

MINI John Cooper Works Countryman meluncur di GIIAS 2017. (ANTARA News/HO)

Tangerang (ANTARA News) - MINI Indonesia menghadirkan varian terbaru dari rangkaian model MINI John Cooper Works ke pasar Indonesia, yaitu dengan memperkenalkan New MINI John Cooper Works Countryman pada pameran Gaikindo Indonesian International Auto Show (GIIAS) 2017 di ICE-BSD City, Tangerang, Banten.Model kendaraan sport John Cooper Works dengan ukuran terbesar ini menandai bertambahnya varian kendaraan dari model John Cooper Works terbaru yang menggabungkan elemen balap dengan sensasi berkendara khas MINI Cooper.New MINI John Cooper Works Countryman tersedia di semua diler resmi MINI mulai Agustus 2017 dengan harga Rp1,06 miliar berstatus"MINI John Cooper Works adalah seputar mesin performa tinggi, sensasi mengendarai go-kart yang energik dan ekstrem, sekaligus desain otentik yang memikat," kata Karen Lim, President Director BMW Group Indonesia di GIIAS, Kamis (10/8)."Hari ini MINI Indonesia dengan bangga persembahkan varian model MINI John Cooper Works lengkap yang kini tersedia untuk semua varian MINI dengan hadirnya New MINI John Cooper Works Countryman," sambung dia kemudian menjelaskan John Cooper Works pertama kalinya diperkenalkan di Indonesia pada 2011.Mobil ikonik terbaru itu menggunakan mesin bensin empat-silinder 1.998 cc yang menghasilkan performa kendaraan sport didukung teknologi MINI TwinPower Turbo, turbocharging terintegrasi dengan cast steel manifold, sistem injeksi bahan bakar langsung dan sistem kendali katup variabel berbasis teknologi VALVETRONIC serta kontrol variable camshaft (double VANOS).Mesin New MINI John Cooper Works memberikan performa maksimum 231dk pada 6.000 rpm, sementara torsi maksimum 350 Nm tersedia ketika mesin berputar antara 1.450 dan 4.500 rpm.Mobil ini menggunakan transmisi otomatis 8-percepatan Steptronic Sport Automatic. Walaupun performa mesin sport namun mobil ini diklaim efisien bahan bakar yaitu 14 km/liter dan emisi CO2 pada tingkat 158 gram per kilometer (berdasarkan test EU).Selama pameran di GIIAS 2017, BMW Group Pavilion juga menampilkan tujuh model kendaraan MINI antara lain New MINI John Cooper Works Countryman, MINI Cooper S Countryman, MINI Clubman, MINI Cooper S 5-Door, MINI Cooper 3-Door, MINI Cabrio, dan MINI John Cooper Works 3-Door.

Editor: Monalisa