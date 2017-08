Arti di balik nama Xpander, MPV terbaru Mitsubishi

Tampak samping Mitsubishi All-new Xpander yang diluncurkan dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 di ICE BSD City, Serpong, Tangerang, Kamis (10/8/2017). (ANTARA News/Alviansyah Pasaribu)

Tangerang (ANTARA News) - Mitsubishi Motors Corporation (MMC) sukses menggelar debut global untuk kendaraan “Next Generation MPV” yang diberi nama Mitsubishi All New Xpander pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017, ICE-BSD City, Tangerang, Kamis.Sebelumnya, masyarakat Indonesia mengenal produk MPV terbaru Mitsubishi itu dengan nama "XM Concept" setelah dipamerkan pada GIIAS tahun lalu dan mendapatkan sambutan yang hangat.All-new Xpander merupakan sebuah nama yang merefleksikan ambisi MMC untuk memperluas pengalaman berkendara konsumen ke dalam lingkup yang lebih luas dan menyenangkan.Melalui Xpander MMC ingin memperluas posisi pasar, perluasan desain, perluasan kenyamanan, perluasan kemudahan teknologi sekaligus perluasan performa.Chief Executive Office MMC, Osamu Masuko, dalam world premier All New Xpander, Kamis, menjelaskan bahwa Xpander berarti memperluas (expand) dalam banyak hal."Memperluas performa dan kegunaan. Ini kendaraan yang akan memperluas hidup. Xpander juga memberikan kabin yang luas yang mampu memberikan kenyamanan maksimal pada tujuh penumpang," kata Osamu Masuko di panggung utama Mitsubishi pada GIIAS 2017, Kamis."Mudah untuk masuk dan ketika sudah di berada di dalam, Anda akan merasakan kenyamanan dalam berkendara," tambah dia. "Kursi tiga baris yang dapat dilipat menjadi beberapa kombinasi yang menunjukkan kendaraan serbaguna yang sesungguhnya."Osamu Masuko mengatakan MPV generasi terbaru ini dikembangkan dengan teknologi SUV."Xpander memberikan ketinggian berkendara terbaik di kelasnya sehingga Xpander memberikan performa berkendara yang sempurna di semua medan baik halus, kasar hingga jalan yang tergenang air," kata Osamu Masuko.(Baca: Xpander meluncur, langsung jadi pusat perhatian konsumen Dengan konsep menggabungkan fungsionalitas dan semangat petualang dari SUV, pendatang baru dari Mitsubishi Motors ini akan membuka cakrawala baru yang melampaui MPV tradisional.All New Xpander tersedia dalam enam varian dengan harga mulai Rp 189.050.000 untuk tipe GLX, Rp 208.550.000 untuk GLS, Rp 214.550.000 untuk Exceed MT, Rp 224.950.000 Exceed AT, Rp 237.150.000 varian Sport AT dan tipe tertinggi yaitu Ultimate seharga Rp 245.350.000.(Baca: Mitsubishi Xpander debut di GIIAS, berikut harganya

