Mercedes-Benz hadirkan tiga kendaraan terbaru di GIIAS, apa saja?

Para model berpose di depan Mercedes-Benz E 300 Coupe AMG Line pada pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 di ICE-BSD City, Tangerang, Kamis. (ANTARA News/HO)

Tangerang (ANTARA News) - Mercedes-Benz menghadirkan tiga kendaraan terbaru dalam keikutsertaannya pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 di ICE-BSD City, Tangerang, Banten,Tiga kendaraan andalan tersebut adalah The New E 300 Coupe, Plug-in Hybrid E 350 e, dan C 300 AMG. Secara total Mercedes-Benz menampilkan 19 model kendaraan di GIIAS 2017 yang dianggap sebagai panggung utama guna untuk menampilkan kendaraan terbaru dari beragam model Mercedes-Benz."Kami sangat senang bisa memperkenalkan tiga model baru pada hari ini dan mempresentasikannya kepada para pengunjung serta pelanggan setia kami selama 10 hari ke depan," ujar Roelof Lamberts, Presiden dan CEO PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia di GIIAS, Kamis.Kendaraan yang menjadi fokus tahun ini adalah the new E 300 Coupe yang memperluas portfolio Mercedes-Benz E-Class. The new E-Class pada bulan April 2017 ini telah diberikan anugerah World Luxury Car of The Year 2017 oleh World Car Award.Selain itu, untuk pertama kalinya pada pameran otomotif di Indonesia, Mercedes-Benz menampilkan kendaraan Plug-in Hybrid terbaru E 350 e yang merupakan sedan berkonsep ramah lingkungan yang tetap mengedepankan efisiensi dan kenyamanan dalam berkendara.Untuk varian tertinggi keluarga model C-Class Mercedes-Benz menghadirkan C 300 AMG Line terbaru yang memiliki kemampuan mesin 180 kW (245 hp) yang saat ini memimpin di antara jajaran kelas sedan eksekutif premium yang telah sukses di pasaran.C 300 AMG Line dapat berakselerasi dari posisi diam hingga mencapai kecepatan 100 km/jam dalam 5.9 detik. Meskipun berkinerja lebih sporty, C 300 AMG Line hanya mengkonsumsi 6,3-6,8 liter bahan bakar dalam jangkauan 100 kilometer menurut perhitungan gabungan NEDC.Selain itu, di ajang GIIAS ini Mercedes-Benz juga menawarkan kenyamanan bagi para pengunjung dengan menyediakan Mercedes-Benz Lounge serta Mercedes-Benz Café dengan desain interior ruangan yang mewah dan dilengkapi dengan concierge dibagian depan yang siap memanjakan para pengunjung.Tak ketinggalan, dalam menyambut 50 tahun AMG, Mercedes-Benz juga menyediakan khusus AMG Corner yang khusus memamerkan mobil-mobil berperforma tinggi AMG dari beragam tipe.Anda dapat melihat detail spesifikasi mobil-mobil AMG dan anda juga dapat dijelaskan dengan seksama baik oleh tim sales maupun tim Product Expert Mercedes-Benz yang selalu siaga setiap hari di booth Mercedes-Benz.

Editor: Ruslan Burhani