NMAA tampilkan kolaborasi aftermarket Jepang-Indonesia di GIIAS 2017

KUHL Racing R35 GT-R terpajang di ruang pamer NMAA di GIIAS 2017, ICE-BSD City, Tangerang, Kamis. (ANTARA News/Alviansyah)

Tangerang (ANTARA News) - Wadah modifikator Indonesia, National Modificator and Aftermarket Association (NMAA), mengumumkan langkah kerjasama dengan pelaku industri hilir otomotif dari Jepang, Osaka Automesse, yang didukung asosiasi aftermarket Jepang, asosiasi dalam negeri dan Datsun Indonesia.Andre Mulyadi selaku pendiri NMAA mengatakan kolaborasi antara Indonesia dan Jepang merupakan langkah maju untuk meningkatkan kualitas modifikasi di Indonesia."Inilah buktinya bahwa NMAA ingin mengembangkan industri modifikasi dan aftermarket Indonesia. Kolaborasi dengan industri aftermarket Jepang merupakan momentum peningkatan kualitas modifikasi nasional menuju "The Next Level" dengan kreasi tanpa batas," ujar Andre di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017, ICE-BSD City, Tangerang, Kamis.Di ruang pamer NMAA, dipamerkan KUHL Racing Nissan R35 GT-R yang dibawa Osaka Automesse dan satu unit Datsun GO Nusantara hasil modifikasi dalam negeri yang merefleksikan kualitas dan karakter masing-masing negara dalam hal industri modifikasi.KUHL Racing R35 GT-R merupakan salah satu mobil dengan level modifikasi yang rumit karena sekujur bodi mobil dilakukan teknik pemahatan dengan teknikterbaik di dunia oleh Rohan Izawa. Mobil itu menggunakan cat warna metal silver dan emas dengan pengerjaan mendetail tingkat tinggi."KUHL Racing R35 GT-R ini kami terbangkan langsung dari Jepang ke Indonesia. Mobil ini pernah tampil di SEMA Show Las Vegas, AS, dan pameran Automechanica di Dubai," kata Sekjen Osaka Automesse Management Office, Yoshioka, dalam acara itu.Adapun Datsun GO Nusantara dibuat denganberkelir emas bergambar Candi Borobudur dan di kap mesin tergambar garis khatulistiwa yang mencerminkan Indonesia. Sentuhan khas Indonesia juga semakin terlihat dengan gambar wayang di bagian pintunya."Datsun memposisikan brand untuk jadi mitra berkendara bagi masyarakat Indonesia lewat model kendaraan yang memang cocok untuk mewakili jiwa muda yang ekspresif dan mudah untuk dimodifikasi," kata Kepala Pemasaran Datsun Indonesia, Christian Gandawinata.Selain itu, pihak Rekor Otomotif Indonesia (ROI) juga memberikan penghargaan atas kolaborasi antara Osaka Automesse dengan NMAA."Kerjasama strategis ini kami apresiasi dengan menganugrahkan rekor 'Kerjasama Modifikasi Aftermarket Indonesia-Jepang pertama di Indonesia'. Karena menjadi yang memulai, maka langkah NMAA harus masuk dalam bagian koleksi ROI," demikian ucap Presiden ROI, Tomi Gunawan.

Editor: Gilang Galiartha