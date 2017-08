Wuling pamerkan tujuh Confero di GIIAS 2017

Presiden SGMW Motor Indonesia, Xu Feiyun, saat memperkenalkan membuka booth Wuling di GIIAS 2017. (ANTARA News/HO)





Tangerang (ANTARA News) - Wuling Motor memamerkan tujuh unit kendaraan keluarga (MPV) Confero dalam pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 di ICE – BSD City, Tangerang, 10 sampai 20 Agustus 2017Tujuh produk yang dibawa Wuling selama pameran adalah Confero, Confero S 1.5C, dan Confero S 1.5L. Selain seri Confero, Wuling juga ikut serta memamerkan Wuling Mobile Service (WMS) yang akan menyediakan layananuntuk semua pelanggan Wuling."Kami berpartisipasi dalam GIIAS 2017 dengan membawa tema 'My Wuling My Home'. Dari desain booth sampai jajaran produk, semuanya mendeskripsikan sebuah rumah," kata Vice President of Vehicle Sales, Service, and Marketing (VSSM) Wuling, Cindy Cai, di GIIAS 2017, Kamis."Selain itu, kami turut membawa Confero S yang telah dimodifikasi untuk memperlihatkan bahwa mobil kami, layaknya rumah, dapat diubah sesuai dengan selera konsumen," lanjut dia.Selain memamerkan mobil dan aktifitas penjualan, Wuling juga menampilkan berbagai pertunjukan di setiap akhir pekan, termasuk diantaranya Pesulap Denny Darko, EKI Dance Company, Saung Angklung Udjo, dan Jamaica Café.Pengunjung juga dapat memenangkan berbagai hadiah selama sesi games dan hiburan berlangsung. Untuk pelanggan yang ingin merasakan kenyamanan seri Confero, sesi test drive Confero S pun tersedia hanya dengan mendaftarkan diri di booth Wuling selama GIIAS 2017.Wuling menyediakan layanan bagi pelanggan untuk memiliki Confero dan Confero S dengan bekerja sama dengan berbagai institusi keuangan, seperti Mandiri Tunas Finance (MTF), Mega Auto Finance (MAF), Adira Finance, Oto Multiartha, BCA Finance, dan Maybank Finance.Selain itu, Wuling pun memberikan penawaran khusus selama GIIAS 2017, berupa cashback Rp 3 juta dan gratis biaya jasa, suku cadang dan material hingga 50.000 km atau 2,5 tahun dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Editor: Monalisa