Toyota hadirkan New Fortuner TRD di GIIAS 2017

Tangerang (ANTARA News) - PT Toyota-Astra Motor (TAM) menghadirkan varian terbaru New Fortuner TRD dalam gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 yang digelar pada 10 hingga 20 Agustus 2017.





"TRD ini dirancang dan dikembangkan secara lokal di Indonesia, oleh masyarakat Indonesia, untuk masyarakat Indonesia," kata President Director PT TAM Yoshihiro Nakata saat memperkenalkan mobil itu di ICE, BSD, Tangerang, Kamis.





Dari segi eksterior, New Fortuner TRD mengusung tampilan gril dan bumper depan baru, stiker TRD Sportivo di bagian samping, bumper belakang, penutup lampu kabut, serta pelek berdesain baru.





Masuk ke dalam kabin, mobil ini mengusung jok kulit berwarna cokelat gelap dengan desain sporty, sama seperti Fortuner tipe SRZ dan VRZ, termasuk keberadaan fitur new smart cruise control, smart start stop button serta smart entry.





Untuk urusan harga, mobil itu dibanderol Rp12 juta di atas harga jual New Fortuner SRV dan New Fortuner VRZ.





Di ajang GIIAS 2017, New Fortuner TRD akan bergabung dengan deretan mobil-mobil Toyota lainnya termasuk All New Voxy, New Innova, Sienta Limited, Avanza Limited dan New Hiace Luxury.





Secara total, Toyota menampilkan 28 mobil yang dibagi dalam empat zona pameran, yaitu Modern Family Zone yang akan diisi oleh Hi-Ace, Innova, Avanza Limited, Veloz dan Sienta Limited.





Kemudian Adventure Zone menampilkan Fortuner, Hilux, Rush, Yaris Heykers dan Venturer. Sedangkan Active Zone menghadirkan Vios, Yaris TRD, Agya TRD, Calya, Corolla Altis dan Toyota 86.





Selanjutnya Modern Executive Zone akan memamerkan mobil-mobil premium yaitu All New Voxy, Camry Hybrid dan Alphard Hybrid.

