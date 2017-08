Mitsubishi Xpander meluncur, langsung jadi pusat perhatian konsumen

Unit Mitsubishi Xpander langsung menjadi pusat perhatian konsumen sesaat setelah diluncurkan di GIIAS 2017. (ANTARA News/Alviansyah P)

Tangerang (ANTARA News) - Mitsubishi Motors Corporation (MMC) baru saja meluncurkan pertama kalinya di dunia All New Xpander pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 di Tangerang, Banten.





Selain menjadi pusat perhatian pewarta Indonesia maupun internasional, kehadiran Xpander juga menarik minat para calon konsumen yang sudah menunggu mobil MPV itu diperkenalkan.





Pengamatan di lokasi, sejumlah pengunjung, baik individual atau bersama keluarga, langsung berkumpul di unit-unit Xpander yang terpajang di muka booth Mitsubishi di hall 9b ICE BSD.





"Ini Xpander yang Sport Automatic berapa harganya Pak?" tanya seorang pengunjung bernama Thomas dari Ciledug, Tangsel, kepada salah seorang tenaga penjual.





"Saya sudah menunggu Xpander sejak dulu namanya XM Concept," terang Thomas.





Seorang calon konsumen, Meliani, dari Kelapa Gading mengatakan mobil dengan ukuran besar seperti Xpander sangat cocok dipakai untuk keluarga, juga untuk menunjang pekerjaan sehari-hari.





"Kebetulan memang cari mobil keluarga. Xpander ini saya rasa cocok, ukurannya besar, gagah ya," kata dia sambil melihat interior Xpander.





Sejumlah tenaga penjual Xpander pun terlihat sibuk melayani pertanyaan para calon konsumen, mulai dari harga, varian dan warna yang tersedia, hingga metode pembiayaan.





Untuk pasar Indonesia sendiri, inden dan booking dimulai pada ajang GIIAS 2017.





All New Xpander tersedia dalam enam varian dengan harga mulai Rp 189.050.000 untuk tipe GLX, Rp 208.550.000 untuk GLS, dan Rp 214.550.000 untuk Exceed MT, Rp 224.950.000 Exceed AT, Rp 237.150.000 varian Sport AT dan tipe tertinggi yaitu Ultimate seharga Rp 245.350.000.





All New Xpander merefleksikan ambisi MMC untuk memperluas pengalaman berkendara konsumen ke dalam lingkup yang lebih luas dan menyenangkan.





Melalui Xpander, MMC ingin memperluas posisi pasar, perluasan desain, kenyamanan, kemudahan teknologi sekaligus perluasan performa.





Dengan konsep menggabungkan fungsionalitas dan semangat petualang dari SUV, pendatang baru dari Mitsubishi Motors ini akan membuka cakrawala baru yang melampaui MPV tradisional.





