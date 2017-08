Mitsubishi Xpander debut di GIIAS, berikut harganya

Jajaran Mitsubishi Motors Corporation dan PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia dalam peluncuran Mitsubishi All-new Xpander di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (10/8/2017). (ANTARA News/Risbiani Fardaniah)

Tangerang (ANTARA News) - Mitsubishi Motors Corporation (MMC) menggelar peluncuran pertama kalinya di dunia atau world premiere untuk produk “Next Generation MPV” yang diberi nama All New Xpander pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 di Tangerang, Banten.





All-new Xpander merupakan sebuah nama yang merefleksikan ambisi MMC untuk memperluas pengalaman berkendara konsumen ke dalam lingkup yang lebih luas dan menyenangkan.





Melalui Xpander MMC ingin memperluas posisi pasar, perluasan desain, perluasan kenyamanan, perluasan kemudahan teknologi sekaligus perluasan performa.





“Mitsubishi Xpander dirancang untuk memperluas kehadiran MMC yang kuat di pasar SUV dan kendaraan niaga ringan di Indonesia untuk masuk ke segment MPV yang besar dan terus berkembang, serta segment lainnya di seluruh wilayah ASEAN," kata Osamu Masuko, Chief Executive Office MMC, dalam world premier All New Xpander di GIIAS, Tangerang, Banten, Kamis.





"Kami ingin menjadi yang terdepan di perkembangan segmen ini dengan memperluas kehidupan konsumen kami”, sambung Osamu Masuko.





CEO Mitsubishi Motors Corporation Osamu Masuko berfoto dengan Mitsubishi All-new Xpander di GIIAS 2017 (ANTARA News/Risbiani Fardaniah)





Dengan konsep menggabungkan fungsionalitas dan semangat petualang dari SUV, pendatang baru dari Mitsubishi Motors ini akan membuka cakrawala baru yang melampaui MPV tradisional.





Ketangguhan dan kelegaan kabin, karakter dan kenyamanan, gaya dan fungsi, menyatu dan dikembangkan ke dalam “Next Generation MPV” ini.





Hasilnya adalah kenyamanan berkendara yang makin sempurna dalam kendaraan yang tangguh dan stylish dengan kapasitas memadai untuk menampung 7 penumpang dan barang bawaannya.





Tampak muka Mitsubishi All-new Xpander (ANTARA News/Alviansyah Pasaribu)





Sebagai bagian dari perluasan komitmen Mitsubishi Motors terhadap ekonomi Indonesia yang semarak, Xpander diproduksi di pabrik baru MMC di wilayah Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan rencana produksi 80.000 unit pertahun, termasuk rencana ekspor ke ASEAN dan beberapa pasar lainnya mulai 2018.





Untuk pasar Indonesia sendiri, inden dan booking dimulai pada event GIIAS 2017.





All New Xpander tersedia dalam enam varian dengan harga mulai Rp 189.050.000 untuk tipe GLX, Rp 208.550.000 untuk GLS, Rp 214.550.000 untuk Exceed MT, Rp 224.950.000 Exceed AT, Rp 237.150.000 varian Sport AT dan tipe tertinggi yaitu Ultimate seharga Rp 245.350.000.





Tampak samping Mitsubishi All-new Xpander (ANTARA News/Alviansyah Pasaribu)