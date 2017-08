Toyota Voxy resmi meluncur di GIIAS 2017, harganya Rp446 juta

Toyota All New Voxy (ANTARA News/Try Reza Essra)

Tangerang (ANTARA News) - PT Toyota-Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan All New Voxy di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 yang digelar pada 10 hingga 20 Agustus 2017.





"Dengan munculnya All New Voxy, sekarang kami menawarkan total line-up MPV (multi purpose vehicle) yang lengkap di sini," kata President Director PT TAM Yoshihiro Nakata saat memperkenalkan mobil itu di ICE, BSD, Tangerang, Kamis.





All New Voxy yang hadir dengan satu varian dan tiga pilihan warna itu dijual dengan harga Rp446 juta untuk on the road DKI Jakarta.





Di booth Toyota seluas 3.075 meter persegi, All New Voxy akan bergabung dengan total 28 produk dari berbagai segmen, termasuk mobil baru, mobil edisi spesial dan terbatas serta varian modifikasi.









Executive General Manager PT TAM Fransiscus Soerjopranoto mengatakan All New Voxy merupakan kendaraan segmen high MPV yang mengusung desain sporty, stylish dan elegant.





"Desainnya disesuaikan dengan karakter keluarga Indonesia," kata dia.





Bansar Maduma, Product General Manager PT TAM yang berperan besar mengembangkan Voxy, mengatakan mobil ini menyasar keluarga menengah ke atas yang menginginkan kendaraan nyaman untuk keperluan bisnis maupun keluarga.





"Pangsa pasar Indonesia memang ada untuk medium up family. Bagi konsumen yang merasa harga Alphard ketinggian, nah ini yang ingin kami tangkap lewat Voxy," kata dia.





Editor: Suryanto