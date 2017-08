Empat mobil baru Volvo akan ada di GIIAS 2017

Volvo New S90. Mobil sedan mewah besar ini meneruskan tradisi kenyamanan, keselamatan berkendara, efisiensi, desain, inovasi, dan kemewahan khas Volvo dari Swedia. (PT Garansindo Inter Global)

Jakarta (ANTARA News) - PT Garansindo Distributor Indonesia (GDI) sebagai distributor tunggal baru kendaraan penumpang Volvo di Indonesia (Volvo Cars) akan memperkenalkan empat model baru dalam pameran kendaraan GAIKINDO International Motor Show (GIIAS) 2017, pada 10-20 Agustus.





"Empat model pertama yang kami niagakan saat ini merupakan model-model yang telah lama dinanti konsumen kendaraan di Indonesia," kata Chief Executive Officer Volvo Cars Indonesia, Satya Saptaputra, melalui keterangan tertulis, Rabu.





Menempati Hall 7 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Volvo Cars Indonesia menghadirkan dua varian SUV New XC90 yang kondang dengan lampu depan berjulukan Thor lamp, sedan besar New S90, sedan menengah New S60, dan hatchback kompak New V40 Cross Country.





Satya mengatakan, selain menawarkan model-model terbaru, Volvo Cars Indonesia juga akan berkomitmen dalam pelayanan purnajual. Satu ruang pamer 3S (Sales, Service, Spare Part) telah disiapkan di Jakarta dan akan dikembangkan ke kota-kota lain.





Dia menyebutkan, fasilitas layanan ini akan dibangun sesuai standard Volvo Cars Retail Experience (VRE) guna memberikan pengalaman premium Skandanavia yang otentik untuk para konsumen.





Dalam GIIAS 2017, Volvo Cars Indonesia menempati lantai pameran seluas 460 meter persegi. Nantinya akan ada performa kelompok musik jazz dan pertunjukkan model-model yang menggunakan busana karya cipta desainer Wawan Soeharto.





Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Johanna Brismar-Skoog, dan wakil presiden Volvo Car Group wilayah Asia Pasifik dijadwalkan hadir pada peluncuran empat model premium tersebut, sekaligus mengumumkan beroperasinya kembali Volvo Cars di Tanah Air.





New XC90









New V40 Cross Country









New S60





Editor: Ade Marboen