Yamaha akan produksi mesin motor besar di Indonesia

Ilustrasi - Yamaha MT-07 di Tokyo Motor Show (https://commons.wikimedia.org)

Bekasi (ANTARA News) - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) mengumumkan akan memproduksi mesin motor besar dan ROV (recreational off-highway vehicle) mulai tahun 2017 di Indonesia.Produksi mesin motor besar akan dimulai pada tahun ini, sedangkan mesin ROV akan dimulai pada 2019."YIMM ditunjuk YMC (Yamaha Motor Company) Jepang untuk memproduksi mesin motor besar dan ROV karena kualitasnya yang tinggi dan hasil produksinya yang sudah terpercaya, terbukti dari ekspor sepeda motor yang diterima dengan sangat baik di pasar global," kata GM After Sales & Public Relation PT YIMM, M.Abidin, dalam keterangan tertulisnya, Selasa.Mesin motor MT-07 menjadi salah satu mesin motor besar yang akan diproduksi di Indonesia. Adapun mesin ROV baru akan masuk daftar produksi.Yamaha telah menyiapkan negara mana saja yang akan menjadi tujuan ekspor antara lain, mesin motor besar akan diekspor ke Eropa sebagai pasar utama dan mesin ROV ke pasar Amerika Serikat.Namun pihak Yamaha Indonesia menegaskan dengan diproduksinya mesin motor besar dan ROV di Indonesia, bukan berarti unit motor besar dan motor ROV juga akan diproduksi di sini."Tidak ada rencana memproduksi unit motor besar dan unit ROV di Indonesia. Impor motor besar juga akan terus kami lakukan," tegas M.Abidin.(Baca: Yamaha umumkan harga All New Vixion R

Editor: B Kunto Wibisono