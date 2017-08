Dipesan 1.800 unit per hari, Tesla butuh dana tambahan produksi Model 3

Ilustrasi - Mobil listrik Tesla melakukan pengiasian daya. (pixabay/creative commons)

Jakarta (Reuters) - Tesla Inc mengatakan pada Senin bahwa pihaknya akan mengumpulkan dana sekitar 1,5 miliar dolar AS (Rp20 triliun) melalui penawaran obligasi guna meningkatkan produksi sedan listrik terbaru Tesla Model 3.Penawaran utang tersebut datang setelah Tesla menerima ribuan pemesanan untuk Tesla Model 3 dengan rata-rata 1.800 unit per hari sejak mobil tersebut diluncurkan akhir Juli lalu.Tesla yang dipimpin oleh Elon Musk mengandalkan Model 3 sebagai mobil yang dijual dengan harga tidak mahal agar bisa menjadi produsen mobil listrik massal yang menghasilkan keuntungan.Pada peluncuran itu, Musk mengatakan perusahaan akan menghadapi "setidaknya enam bulan proses manufaktur neraka" karena harus meningkatkan produksi Model 3 yang memiliki harga dasar 35.000 dolar AS (sekitar Rp 466 juta).Sebenarnya, Tesla memiliki uang tunai lebih dari 3 miliar dolar AS pada akhir kuartal II, dibandingkan dengan 4 miliar dolar pada akhir kuartal sebelumnya dan 3,25 miliar dolar AS di tahun sebelumnya.Pinjaman tunai Tesla, yang diperkirakan mencapai 2 miliar dolar AS tahun ini, telah mendorong paraseperti Green Eowlon dari Greenlight Capital untuk bertaruh melawan perusahaan Palo Alto, California, demikian Reuters.(Baca:

