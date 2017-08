Toyota resmikan outlet Auto2000 di BSD City

Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto, meresmikan outlet Auto2000 BSD City di Tangerang, Banten, Senin (7/8). (ANTARA News/HO)

Tangerang (ANTARA News) - PT Toyota-Astra Motor (TAM) melalui salah satu dealer resminya, Auto2000, kembali meresmikan outlet baru Auto2000 BSD City di Tangerang sebagai wujud komitmen memberikan pelayanan prima kepada pelanggan.Kehadiran outlet yang baru beroperasi secara resmi dan sudah terotorisasi itu semakin menambah jaringan penjualan dan purna jual Toyota yang jumlahnya saat ini telah mencapai 304 outlet di seluruh Indonesia."Kehadiran outlet-outlet baru yang terotorisasi, termasuk outlet Auto2000 BSD City di Tangerang yang baru diresmikan pengoperasiannya merupakan komitmen Toyota-Astra Motor untuk selalu mewujudkan The Best Ownership Experience dan Peace of Mind kepada pelanggan," kata President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Yoshihiro Nakata, dalam keterangan tertulisnya, Senin."Melalui kehadiran outlet baru ini semoga semakin banyak pelanggan Toyota yang bisa merasakan wujud implementasi semangat Toyota Let's Go Beyond, baik Beyond Service maupun Beyond Product dan Beyond Technology," sambung Yoshihiro Nakata.Toyota selalu berupaya dapat senantiasa melakukan aktivitas Kaizen atau perbaikan secara berkesinambungan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam hal penjualan maupun purna jual kendaraan Toyota bagi pelanggan di Tangerang dan sekitarnya.Kehadiran outlet tersebut menunjukkan Toyota selalu berupaya mendekatkan diri kepada para pelanggannya. Selain itu, keberadaan outlet Auto2000 BSD City diharapkan bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap wilayah outlet itu berada, serta membantu penuhi kebutuhan mobilitas masyarakat sejalan dengan potensi pertumbuhan ekonomi wilayah setempat."Kehadiran lebih dari 304 outlet Toyota yang terotoriasi dan tersebar di seluruh Indonesia merupakan respon TAM menyikapi konsumen yang semakin kritis sejalan dengan kebutuhan mobilitasnya yang semakin berkembang," ucap Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto."Karena itu, kami senantiasa berupaya memenuhi harapan pelanggan termasuk dengan menambah kehadiran outlet-outlet resmi Toyota ini," pungkas Henry Tanoto.Auto2000 BSD City dibuka guna menyambut peluang pertumbuhan pasar otomotif di wilayah Tangerang, sekaligus memberikan kemudahan akses bagi pelanggan terhadap produk dan layanan yang dihadirkan Toyota.Bengkel itu memiliki 21 stall yang terdiri dari sembilan stall untuk perbaikan umum, empat stall Express Maintenance, enam Stall SBNP serta dua stall lainnya untuk pelayanan Dyna.

