Yamaha umumkan harga All New Vixion R

All New Vixion R bermesin 155cc VVA. (ANTARA News/Alviansyah)

Jakarta (ANTARA News) - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) secara resmi mengumukan harga produk terbaru All New Vixion R yang akan dijual dengan harga Rp 28,8 juta berstatusJakarta."Dengan rilisnya harga All New Vixion R maka semakin menarik minat dan antusias konsumen. Tagline 'Live In The Supremacy' semakin nyata dengan All New Vixion R yang memiliki teknologi dan fitur-fitur baru," demikian keterangan tertulis Yamaha Indonesia, Jumat (4/7) malam.All New Vixion R menggunakan mesin 155 cc dengan enam percepatan dan empat katup seperti yang dipakai pada motor sports Yamaha All New R15. Motor itu juga menggunakan teknologi VVA () yang menjadikan torsi merata di setiap putaran mesin.Motor ini juga menggunakan fituryang membuat kopling lebih ringan, dan fituryang menjamin perpindahan gigi menjadi lebih halus dan akselerasi lebih cepat.Vixion yang menggunakanberbahan alumunium itu juga sudah dilengkapi lampu hazard sebagai tanda keadaan darurat.Pada April 2017, Yamaha juga perkenalkan Vixion yang menggunakan mesin 150cc dengan harga jual Rp26 juta berstatus on the road Jakarta. Yamaha Vixion R akan bersaing dengan Honda CB150R dan Suzuki GSX-S150 di segmen motor sport 150 cc.(Baca: Perbandingan spesifikasi Yamaha All New Vixion dan Vixion R 155cc

Editor: Unggul Tri Ratomo