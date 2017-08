Harga Wuling Confero mulai Rp128 juta

Jajaran direksi Wuling Motors mengumumkan harga MPV Confero di Senayan, Jakarta, Rabu (2/8/17). (ANTARA News/Alviansyah P)

Jakarta (ANTARA News) - Wuling Motor akhirnya mengumumkan harga mobil MPV pertama mereka, Confero dan Confero S, yang dijual mulai Rp128,8 juta hingga Rp162,9 juta untuk on the road Jakarta.





Seri Confero diperkenalkan ke pasar dalam tiga pilihan yaitu Confero 1.5 yang dijual dengan harga Rp128,8 juta, varian Confero S 1.5 C dijual mulai Rp150,9 juta dan pilihan tertinggi Confero S 1.5L ditawarkan seharga Rp162,9 juta.





Confero S juga ditawarkan dengan pilihan tujuh atau delapan bangku penumpang dengan captain seat yang hanya ditawarkan Wuling di segmen LMPV Indonesia.





Kelapangan dan kenyamanan kabin Confero menjadi salah satu hal yang ditonjolkan Wuling untuk menggaet pasar Indonesia.





"Kelegaan dan kenyamanan mobil sangat penting untuk MPV keluarga. Pemahaman ini yang mendasari kami meluncurkan Confero dan Confero S sebagai bagian dari komitmen mewujudkan nilai Drive For a Better Life untuk pelanggan," kata Cindy Cai, Vice President of Vehicle Sales, Service and Marketing Wuling Motors, di Jakarta, Rabu malam.





Mobil pertama Wuling ini tersedia dalam lima pilihan warna antara lain cokelat, putih, merah, hitam dan silver.





Wuling juga menyediakan program garansi tiga tahun atau 100 ribu kilometer dan program jaminan eksklusif komponen utama mesin dan transmisi selama lima tahun atau 100 ribu kilometer.





Adapun untuk urusan sukucadang, Wuling juga menawarkan penggantian tanpa biaya untuk satu tahun atau 20 ribu kilometer.

Editor: Suryanto