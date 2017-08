Isuzu perkenalkan mu-X facelift dan varian baru 4x4

Isuzu MU-X tampil dengan dua varian baru Premiere dan Royale. (ANTARA News/Alviansyah)

Jakarta (ANTARA News) - Memasuki semester kedua tahun 2017, PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) memperkenalkan versi penyegaran dari Isuzu New mu-X model 2017 yang akan mengisi segmen SUV Highyang terus mengalami pertumbuhan.Isuzu New mu-X model tahun 2017 hadir dengan dua pilihan yaitu Premiere dan Royale yang juga tersedia dengan pilihan penggerak 4x4 bertransmisi manual guna menyasar pasardari perusahaan tambang atau perkebunan maupun konsumen pehobi.Direktur Pemasaran IAMI, Joen Boediputra, mengatakan Isuzu mu-X tetap mengedepankan konsep SUV kendati berkapasitas tujuh penumpang."Ini hasil diskusi dengan prinsipal kami. Dari hasil diskusi itu, mu-X masih tetap mempertahankamn konsep SUV karena kalau lari dari SUV, prinsipal kami tidak mau. Sekarang banyaklain yang kesan SUV-nya sudah dihilangkan karena berusaha untuk tampildiesel. SUV ini bisadantapi sekarang banyak yang," kata Joen Boediputra di Jakarta, Rabu.Ia menjelaskan, mu-X yang pertama kali dluncurkan pada 18 Agustus 2014 masih mengusung konsep desain yang tangguh dibalut kelengkapan fitur dan gaya sporty guna merefleksikan karakter penggunanya. Isuzu New mu-X 2017 berdesain lebih agresif dengan tambahan ragam fitur kenyamanan, dan bermacam teknologi keselamatan terkini.Beberapa fitur baru di bagian eksterior antara lain, LED DRL,, Ukuran ban & Velg baru 18 inci untuk Tipe Premiere, dan 20 inci Tipe Royale,dan– untuk Tipe Royale.Mobil ini juga dilengkapidanUrusan mesin, Isuzu New mu-X 2017 ditopang Turbo Diesel Isuzu 4JK1-TC, 2.5L berteknologibertekanan tinggi dengan tenaga sebesar 136 ps dan torsi 32,6 Kgm dan untuk versi terbaru ini didukung sistem Turbocharge Intercooled VGS ().Soal harga, Isuzu Indonesia baru akan mengumumkannya pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show 2017 pada 10 Agustus mendatang."Kami akan mengumumkan harga di GIIAS karena kami ingin memberikan yang terbaik di GIIAS dan supaya bisa lebih dekat dan spesial dengan pelanggan," kata Joen Boediputra.Isuzu juga mempersembahkan warna baru yaitu cokelat "Havana Brown" guna melengkapi warna-warna yang sudah ada yaitu hitam, putih, silver dan abu-abu.

