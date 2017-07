Toyota gelar Jambore untuk berbagai informasi produk, layanan dan teknologi

Suasana penyelenggaraan Toyota Jambore 2017 di di Hall B1 & B2, JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Sabtu (29/7/2017). (Dokumentasi TAM)

Jakarta (ANTARA News) - PT Toyota-Astra Motor (TAM) kembali menyelenggarakan Toyota Jambore di 2017 bersama anggota dari 18 komunitas pemilik mobil Toyota yang tergabung dalam Toyota Owner Club (TOC) Jakarta dan sekitarnya.





Kegiatan tahunan yang memasuki satu dekade itu diharapkan menjadi sarana bagi Toyota dalam menegaskan sekaligus membuktikan komitmen berkelanjutannya kepada masyarakat untuk senantiasa memberikan yang terbaik, melebihi ekspektasi pelanggan.





“Para anggota komunitas TOC yang merupakan bagian dari masyarakat diharapkan mampu berperan sebagai brand ambassador Toyota, termasuk memberikan informasi tentang produk, layanan, teknologi, inovasi dan solusi Toyota ke masyarakat lainnya," kata Presiden Direktur PT Toyota-Astra Motor (TAM) Yoshihiro Nakata dalam siaran persnya.

"Kami ingin masyarakat juga semakin tahu keseriusan Toyota dalam mengimplementasikan semangat Beyond Expectation-nya melalui beyond product, beyond technology dan beyond service, serta beyond di bidang lainnya yang tak lain bertujuan untuk memberikan Total Ownership Benefit yang lebih bagi pelanggan,” imbuh dia.





Kegiataan ini diikuti 1.500 peserta dari TOC Jabodetabek dan wilayah sekitarnya dan berlangsung di Hall B1 & B2, JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara, hari ini.





Sejalan dengan semangat Toyota Let’s Go Beyond, TAM ingin mengajak para anggota komunitas selalu berpikir dan melakukan sesuatu yang lebih (beyond) dengan Toyota-nya.

“Toyota Jambore 2017 ini juga merupakan salah satu momen yang tepat bagi TAM untuk menegaskan sekaligus membuktikan komitmen berkelanjutannya dalam mengimplementasikan semangat Toyota Let’s Go Beyond guna memberikan yang terbaik kepada pelanggan melebihi ekspektasi mereka,” kata Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto.

Di tahun 2017 ini, seiring hadirnya line-up terbaru Toyota di segmen Multi Activity Vehicle (MAV) dan entry medium Multi Purpose Vehicle (MPV), yaitu Sienta dan Calya, jumlah komunitas TOC yang menjadi semakin bertambah.





Selain TVCI (Toyota Vios Club Indonesia), AXIC (Avanza Xenia Indonesia Club), ID42NER (Toyota Fortuner Club of Indonesia), Great Corolla Club dan ISC (Toyota Starlet Club), komunitas pemilik Toyota lainnya yang tergabung dalam TOC dan mengikuti Jambore 2017 adalah TAC (Toyota Agya Club), Velozity (Veloz Community), TSVC (Toyota Soluna Vios Club) dan TERUCI (Terios Rush Club Indonesia).





Selain itu, bergabung pula AlTIC (Altis Indonesia Community), TSC (Toyota Soluna Community), TYCI (Toyota Yaris Club Indonesia), IKC (Indonesia Kijang Community), IC (Innova Community), dan TKCI (Toyota Kijang Club Indonesia), TEVCI (Toyota Etios Valco Club Indonesia), serta Komunitas Toyota Calya Indonesia (KTCI) dan Toyota Sienta Community Indonesia (TOSCA) yang baru bergabung ke TOC.

Kemudian, untuk semakin menyemarakkan acara sekaligus makin mempererat hubungan sesama anggota komunitas TOC, diadakan 4 car display, social media competition, test drive, Toyota Hybrid Wall & Main Gate.





Selain itu adapula pemberian hadiah kepada komunitas, aktivitas yang melibatkan keluarga dan anak-anak, hiburan musik, bazar makanan dan minuman, serta aktivitas games antar komunitas.

Editor: B Kunto Wibisono