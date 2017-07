Yang baru di New Honda Jazz

New Honda Jazz yang diluncurkan di Jakarta, Rabu (26/7/17) (ANTARA News/Try Reza Essra)

Jakarta (ANTARA News) - PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan New Honda Jazz dengan beberapa ubahan pada bagian eksterior, interior dan fitur-fitur baru.





"Kami percaya model ini dapat meneruskan popularitas Honda Jazz di Indonesia," kata Direktur Pemasaran dan Layanan Purnajual PT HPM Jonfis Fandy saat peluncuran di Jakarta, Rabu.





Seperti pada model sebelumnya, mobil berjenis hatchback ini tampil dengan dua varian yaitu New Honda Jazz RS dan New Honda Jazz.





Pada bagian eksterior, Jazz RS hadir dengan berbagai ubahan mencakup desain baru grill dan bumper depan, lampu depan LED dengan Daytime Running Light (DRL), Black Power Retractable Door Mirror, pelek 16 inci berdesain baru, bemper belakang dengan diffuser, serta Dynamic Side Skirt.





Honda juga menghadirkan pilihan warna baru Phoenix Orange Black Top yaitu kombinasi warna oranye dengan atap hitam guna menambah kesan sporty.





Masuk ke bagian interior, Jazz RS mengusung tambahan aksen oranye di bagian jok, roda kemudi, console box dan shift knob.





Kabin dilengkapi head unit baru yang dilengkapi layar sentuh 8 inci dengan fitur panggilan telepon, audio bluetooth serta audio mirroring. Di dasbor terdapat Fitur Smart Touch Auto AC juga dengan panel digital.





Kedua varian New Honda Jazz menggunakan mesin 1,5L SOHC i-VTEC 4 silinder yang menghasilkan tenaga 120 PS pada tingkat putaran mesin 6.600 rpm dengan torsi maksimal 14,8 kg.m pada 4.600 rpm.





New Honda Jazz juga memiliki banyak ruang penyimpanan seperti Center Console Box With Armrest untuk varian RS dan Center Console Pocket untuk varian S. Kedua varian juga dilengkapi dengan Glove Box, Front and Rear Cup Holder, Front Console Box, Seat Back Pocket dan Driver’s Cup Holder.





Honda juga menyematkan fitur Ultra Seat, di mana sandaran kursi di baris kedua dapat dilipat menjadi rata dengan lantai bagasi sehingga dapat meletakkan barang yang tinggi maupun panjang.





New Honda Jazz dibanderol Rp232,5 juta untuk varian MT dan Rp242,5 juta untuk CVT, sementara New Honda Jazz RS dilego pada harga Rp262,5 juta untuk tipe MT dan Rp272,5 juta untuk CVT.





Editor: Gilang Galiartha