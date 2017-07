Setengah tahun, Toyota catatkan penjualan wholesale 195.000 mobil

Ilustrasi - Sebuah keluarga pengguna Toyota Grand New Avanza, bercengkerama di tempat wisata di Lembang, Jawa Barat, Selasa (29/9) (ANTARA FOTO/Audy Alwi)

Jakarta (ANTARA News) - Sepanjang semester pertama tahun ini, Toyota membukukan penjualan wholesale 195.288 unit dengan pangsa pasar 36,6 persen, atau tumbuh 11,9 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sejumlah 174.541 unit dengan pangsa pasar 32,8 persen.





"Kinerja yang positif ini juga berkat segmen MPV yang berkontribusi lebih dari 70 persen dari total penjualan wholesales Toyota sepanjang semester I, di mana segmen ini mencatatkan wholesales lebih dari 140 ribu unit," kata Vice President Director Toyota-Astra Motor Henry Tanoto melalui siaran pers, Selasa.





Segmen MPV Toyota hadir dengan model terlengkap yang memberikan pilihan beragam bagi pelanggan, mulai dari entry segment seperti Calya, low segment dengan Avanza & Veloz, serta Sienta, medium segment dengan Innova dan Venturer, hingga luxury segment dengan Alphard dan Alphard Hybrid.

Toyota mengandalkan semangat Let’s Go Beyond, yang terdiri dari pilar Beyond Product, Beyond Technology, dan Beyond Service untuk mempertahankan pertumbuhan.





Sepanjang tahun ini, Toyota telah meluncurkan Venturer, New Corolla Altis, dan New AGYA sebagai perwujudan dari Beyond Product. Untuk Beyond Technology Toyota hadir melalui engine technology yang paling lengkap seperti Hybrid, Valvematic, Dual VVT-i dan VNTurbo.

Sementara itu, Beyond Service hadir melalui komitmen untuk memberikan pengalaman terbaik dalam kepemilikan Toyota dan "peace of mind" bagi pelanggan, dengan hadirnya lebih dari 300 outlet resmi yang terbesar di seluruh wilayah di Indonesia, yang meliputi hingga tingkat kabupaten.





Untuk pasar otomotif Indonesia pada semester I 2017, penjualan wholesales mencatatkan angka 533.903 unit atau tumbuh 0,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sejumlah 532.127 unit.

Editor: B Kunto Wibisono