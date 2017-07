Strategi Small MPV Mitsubishi bersaing dengan kompetitor

Jakarta (ANTARA News) - Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) sudah menyiapkan beberapa langkah untuk memasarkan mobil Small MPV mereka yang akan diluncurkan secara global pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017.Small MPV berkapasitas tujuh penumpang itu akan diproduksi sebanyak 80 ribu unit per tahun di pabrik Mitsubishi, Cikarang, Jawa Barat. Produsen kendaraan berlogo tiga berlian itu mengalokasikan 20 ribu unit untuk pasar ekspor, dan 60 ribu unit Small MPV untuk pasar Indonesia dalam setahun atau sekira 5 ribu unit per bulan.Untuk mencapai target itu, MMKI akan terus membangun brand dan jaringan penjualan di Indonesia sehingga bisa memasarkan produk Small MPV secara optimal."Strategi khususnya menghadapi pesaing yang sudah establish. Memang, kami adalah penantang di mana memang khususnya untukkami masih perlu men-produk,dan," kata Irwan Kuncoro Direktur Penjualan dan Pemasaran MMKI di Jakarta, Senin."Ditargetkan saatpenjualan, kami punya 110 outlet. Akan kami kembangkan sampai akhir tahun fiskal 2018 sebanyak 143 outlet," jelas dia.(Baca juga: Small MPV Mitsubishi punya rasa Lancer Evo Irwan mengatakan, menambah jaringan penjualan sangat penting untuk membawa Mitsubishi Small MPV bersaing dengan kompetitornya."Kami sadari, tak hanya produk, tapi kami juga harus mengembangkan jaringan dandanagar bisa bersaing dengan kompetitor," lanjut Irwan.Ia memprediksi, Small MPV yang dijual dengan rentang harga Rp 189 juta hingga Rp 246 juta dalam enam varian itu akan memiliki pasar yang merata, bukan hanya di kota besar saja."Karena ini small MPV, tentunya target marketnya akan lebih merata di seluruh Indoensia. Jika Pajero Sports mungkin 60-70 persen di kota besar, Small MPV akan merata, sehingga penting ekspansi diler ke seluruh Indoensia," pungkas dia.(Baca: Mitsubishi akan produksi 80 ribu Small MPV per tahun

