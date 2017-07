Chevrolet ajak konsumen uji keandalan SUV dan double cabin

Dare to Drive Chevrolet di Summarecon Mall Serpong. (ANTARA News/HO)

Jakarta (ANTARA News) - Setelah meluncurkan empat model baru pada awal 2017, Chevrolet Indonesia mengajak para calon konsumennya untuk mencoba ketangguhan SUV dan pickup truck double cabin Chevrolet dalam acara Dare to Drive di Summarecon Mall Serpong pada 21 - 23 Juli 2017.Dalam kegiatan itu, pengunjung boleh membuktikan kemampuan SUV dan pickup truck Chevrolet dengan menaklukan rintangan khusus yang telah dipersiapkan antara lainsetinggi empat meter dansepanjang delapan meter."Di tahun 2017, General Motors Indonesia terus menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen Indonesia, dengan semakin banyaknya pilihan model-model baru yang dihadirkan, khususnya untuk segmen SUV dan Pickup Truck," kata Gaurav Gupta, Presiden Direktur General Motors Indonesia, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu."Tentu saja, kenyamanan dan keamanan berkendara selalu menjadi fokus utama Chevrolet Indonesia, kali ini kami mengajak para konsumen dan rekan-rekan media untuk merasakan langsung mengendarai SUV dan pickup truck terbaru Chevrolet di atas track off-road menantang yang dipersiapkan secara khusus”, sambung Gupta.Chevrolet secara konsisten menghadirkan berbagai kendaraan dengan performa unggul guna memenuhi kebutuhan pengendara. Model-model SUV di Indonesia pun sudah dikenal sejak kehadiran Chevrolet Trooper era 80-an, Blazer, hingga Captiva pada permulaan millennium.Kehadiran SUV kompak, Trax, Trailblazer, serta double cabin terbaru The All New Chevrolet Colorado di tahun 2017 semakin mengukuhkan posisi Chevrolet di segmen SUV dan Pickup Truck."Chevrolet terus berkembang dan memperkenalkan produk-produk terbaru, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengendara Indonesia. Pasar SUV terus berkembang, seiring dengan meningkatnya dinamika masyarakat, serta double cabin truck yang tak hanya menjadi pendukung bisnis, namun juga menjadi bagian dari gaya hidup," pungkas Gupta.

