All New Honda CR-V Turbo paling laku di Jawa Timur

Mobil All New Honda CR-V Turbo (ANTARA /Zarqoni Maksum)

Surabaya (ANTARA News) - Mobil teranyar Honda yang diluncurkan April 2017, All New CR-V dengan varian Turbo paling laku di Jawa Timur.Direktur Pemasaran dan Layanan Purna Jual Honda Surabaya Center, di sela-sela test drive All New CR-V di Malang-Bromo-Surabaya 19-21 Juli, mengatakan pemesanan SUV (sport utility vehicle) medium itu telah mencapai 398 unit."Sekitar 95 persen (konsumen) memesan All New CR-V Turbo," ujarnya.Menurut dia, konsumen ada yang memesan sejak Pebruari dan Maret, meskipun kendaraan tersebut belum diluncurkan."70 persen pemesan adalah loyalis Honda," kata Wendy.Mereka memesan All New CR-V Turbo yang mengusung mesin 1.500 cc, kata dia, tidak hanya karena teknologi baru yang disematkan pada SUV tersebut, tapi juga karena varian tersebut memiliki kapasitas tujuh penumpang. Sementara varian All New CR-V 2.0 L tetap dengan karakter lima penumpang."Konsumen yang memesan memang kebanyakan penggemar CR-V dan merasa (5 seaters) tidak cukup," ujar Wendy.Dari 398 konsumen yang sudah memiliki SPK (surat pemesanan kendaraan) hanya 21 yang memesan varian All New CR-V 2.0, sisanya 378 memesan varian Turbo."Sebagian besar memesan All New CR-V Turbo Prestise (varian tertinggi) dengan angka 314 unit," katanya.PT Honda Prospect Motor sebagai agen pemegang merek Honda di Indonesia memproduksi dan memasarkan All New CR-V dengan tiga varian yaitu 2.0 L, 1.5 L Turbo, dan 1.5 L Turbo Prestige yang merupakan varian tertinggi.Berbeda dengan harga OTR (on the road) Jakarta, harga All New CR-V di Jawa Timur lebih tinggi. Wendy mengatakan harga All New CR-V 2.0 L sebesar Rp443,25 juta per unit, sedangkan 1.5 L Turbo Rp477,25 juta dan 1.5 L Turbo Prestige menembus angka Rp517,25 per unit.Sampai saat ini diakuinya pembeli CR-V di Jawa Timur belum mendapatkan mobil baru tersebut. "Minggu depan kami baru dapat pasokan," katanya.

Editor: Ruslan Burhani