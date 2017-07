Lewati target, Suzuki jual 1.107 mobil di Jakarta Fair 2017

Suzuki Ignis di Jakarta Fair Kemayoran 2017 (ANTARA News/HO)

Jakarta (ANTARA News) - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) sebagai Agen Pemegang Merek (APM) mobil, motor dan mesin tempel Suzuki di Indonesia, berhasil berhasil melewati target penjualan selama 39 hari mengikuti Jakarta Fair Kemayoran 2017.Dalam penjualan kendaraan roda empat, Suzuki berhasil menjual 1.107 unit atau melewati target yang ditetapkan sebelumnya sebanyak 1.000 unit kendaraan selama mengikuti Jakarta Fair.Penjualan terbaik diperoleh New Ertiga sebanyak 603 unit, diikuti oleh Ignis 225 unit dan disusul kendaraan komersial Suzuki Carry & Mega Carry sejumlah 118 unit, secara berurutan.Adapun jajaran kendaraan penumpang Karimun Wagon, S-Cross, Ertiga Diesel, APV, Baleon, Ciaz, Swift dan Grand Vitara terjual sebanyak 161 unit.“Selama mengikuti pameran, ternyata penjualan mobil Suzuki berhasil melampaui target 1.000 unit," kata 4W Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Setiawan Surya, dalam keterangan tertulisnya, Jumat."Permintaan mobil penumpang di Jakarta Fair 2017 ternyata masih cukup tinggi, meskipun masuk sekolah tahun ajaran baru dan tradisi lebaran. Hal ini terlihat dari angka New Ertiga yang sangat bagus sebagai pilihan kendaraan keluarga. Sedangkan Ignis juga masih mendapat perhatian dari pengunjung dengan permintaannya mencapai 216 unit,” lanjut Setiawan Surya.Setiawan menambahkan kendaraan komersial juga mendapat permintaan yang signifikan dari pengunjung Jakarta Fair. Suzuki Indomobil Sales mencatatkan permintaan yang memuaskan untuk APV Pick up sebanyak 30 unit dan Carry Pick Up mencapai 84 unit.

Editor: B Kunto Wibisono