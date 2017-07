AHM ajak konsumen Big Bike ikuti Honda Asian Journey

Puluhan peserta dari berbagai negara Asia mengikuti rangkaian touring Honda Asian Journey 2016. AHM kembali membuka kesempatan pendaftaran bagi 10 konsumen big bike Honda untuk mengikuti Asian Honda Journey di jaringan Big Wing Honda. (ANTARA News/HO)

Jakarta (ANTARA News) - PT Astra Honda Motor (AHM) membuka kesempatan bagi konsumen big bike Honda mengikuti rangkaian touring Honda Asian Journey sejauh 600 km melalui Semenanjung Malaysia menuju gelaran MotoGP untuk mengikuti meet and greet bersama pebalap Honda, Marc Marquez dan Dani Pedrosa.Honda Asian Journey tahun kedua ini dibuka untuk 50 peserta dari enam negara, yaitu Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan India serta digelar selama empat hari pada 26 – 29 Oktober 2017.Para pecinta big bike Honda bisa merasakan pengalaman eksklusif mengendarai berbagai model motor sambil menikmati pemandangan di sepanjang rute. Perjalanan menyenangkan dan menantang disuguhkan dari berbagai kondisi jalan, jalan raya di Kuala Lumpur dan Malaka, hingga jalan berkelok perbukitan di Genting Highlands yang terletak sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut.Jajaran big bike Honda yang tersedia selama perjalanan adalah Honda CB500X, Honda Honda CBR 1000RR, Honda CRF1000L Africa Twin, Honda Goldwing, dan berbagai model big bike Honda lainnya yang memiliki karakter, fitur, dan perfoma berbeda dapat dikendarai secara bergantian oleh para peserta touring sepanjang touring Honda Asian Journey.Honda Asian Journey dibuka dengan kegiatan safety riding di Malaka, Malaysia pada 25 Oktober 2017 sebelum memulai touring sejauh 600 km. Rangkaian touring ditutup dengan menyaksikan bersama kehebatan pebalap Honda di MotoGP Sepang secara gratis pada 29 Oktober 2017.Peserta pun dapat bertemu langsung dengan dua pebalap Repsol Honda Team pada acara meet and greet bersama Marc Marquez dan Dani Pedrosa.AHM membuka kesempatan kepada seluruh pemilik big bike Honda yang telah membeli motor premium di jaringan Big Wing Honda di seluruh Indonesia untuk ikut turing akbar ini.Pendaftaran konsumen big bike Honda dimulai sejak 24 Juli 2017. Kesempatan untuk mengikuti Asian Honda Journey dibuka untuk 10 konsumen pertama big bike Honda yang mendaftar di jaringan Big Wing Honda.General Manager Marketing Planning and Analysis Division AHM, A Indraputra, mengatakan pengalaman eksklusif mengendarai jajaran big bike Honda bersama pecinta motor dari enam negara Asia merupakan kesempatan langka.“Tahun lalu, gelaran perdana Honda Asian Journey disambut antusias pecinta big bike Honda di Tanah Air. Tahun ini kembali kami akan menghadirkan pengalaman eksklusif untuk dapat mengendarai big bike bersama para pecinta big bike Honda dari berbagai negara," menurut A. Indraputra dalam keterangan tertulisnya, Jumat."Selain itu, touring spesial yang khusus diadakan setahun sekali ini menjadi ajang yang tepat untuk mereka mengeksplorasi berbagai jajaran big bike Honda yang dihadirkan sepanjang touring,” ujar Indraputra.Seluruh peserta Honda Asian Journey akan mendapatkan fasilitas berupa akomodasi 26-29 Oktober 2017, tiket MotoGP Sepang, asuransi, mencoba beragam jajaran Big Bike Honda, dan pelatihan Safety Riding big bike Honda di Malaka, Malaysia.

