Delapan mobil terbaik 2017 versi Carvaganza

Delapan mobil terbaik 2017 versi Carvaganza (ANTARA News/HO)

Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak delapan mobil terbaik terpilih dalam Carvaganza Editors Choice 2017 berdasarkan penilaian dan hasil uji tim jurnalis Carvaganza di tanah air maupun luar negeri dalam kurun waktu setahun terakhir.Delapan mobil terpilih dalam Carvaganza Editors’ Choice 2017 antara lain Porsche 911 Carrera, All New Honda Civic, Mazda CX-3, Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2, BMW i8, New Hyundai Tucson, Jaguar F-Pace dan Toyota All New Sienta.Kedelapan mobil tersebut dipilih dari seluruh mobil yang pernah dikemudikan dan diuji oleh para jurnalis Carvaganza. Total mobil yang pernah diuji berjumlah lebih dari 50 unit dari ragam segmen, baik sports car, SUV, MPV, hypercar maupun sedan.Tim menyeleksi mobil-mobil tersebut atas dasar parameter-parameter yang telah disepakati bersama, baik faktual dan objektif dari kendaraan maupun parameter subjektif yang diberikan oleh para jurnalis Carvaganza terhadap sebuah mobil."Kalangan konsumen di dalam memilih mobil bukan hanya berdasarkan pada spesifikasi angka semata, melainkan juga beberapa pertimbangan subjektif yang mereka miliki," kata Munawar Chalil, Group Editor-In-Chief dan Publisher PT Ekuator Media Vaganza di Jakarta, Kamis malam."Pertimbangan tersebut berdasarkan faktor keluarga, faktor finansial, faktor pengaruh lingkungan, purna jual dan juga faktor spesifikasi atau angka. Maka Carvaganza Editors’ Choice ini melibatkan nilai-nilai emosional yang bersifat manusiawi dalam memilih sebuah mobil," sambung dia.Munawar menambahkan, "Selain parameter subjektif yang direpresentasikan oleh penilaian subjektif dari para jurnalis Carvaganza, penghargaan ini juga melibatkan parameter-parameter objektif dan faktual dari sebuah kendaraan yang kami rasakan dan kami uji selama setahun terakhir."Carvaganza ingin memposisikan bahwa mobil bukan hanya sebuah benda, namun memiliki ikatan emosional dengan pemiliknya. Ikatan emosional itu tumbuh tidak hanya dari kesan pertama saat melihat mobil, namun juga terbangun dari pengalaman berkendara.Penyerahan penghargaan itu diselenggarakan PT Ekuator Media Vaganza – penerbit majalah Carvaganza, carvaganza.com dan motovaganza.com – serta dukungan penuh dari Bank bjb.

Editor: B Kunto Wibisono