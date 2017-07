Alasan GIIAS 2017 tidak tetapkan target pengunjung dan transaksi

(Ki-Ka) Agus Riyadi sebagai Project Director Seven Events, Adiatma Sardjito VP Corporate Communication PT Pertamina, Yohannes Nangoi Ketua Umum GAIKINDO, Rizwan Alamsjah Ketua Penyelenggara GIIAS 2017, Yoesman Sugianto Senior Vice President Strategic Marketing and Communication Bank Mandiri, dan Romi Presiden Direktur Seven Events dalam pemaparan persiapan terakhir penyelenggaraan GIIAS 2017. (ANTARA News/HO)