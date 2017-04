Kabin belakang Toyota Sienta bikin penasaran pengunjung IIMS 2017

All New Sienta dipajang di ruang pamer Toyota pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. (ANTARA News/Alviansyah)

Jakarta (ANTARA News) - Toyota All New Sienta yang telah diluncurkan sejak tahun lalu pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2016 ternyata banyak menarik minat konsumen pada pameran IIMS tahun ini.Buktinya, di ruang pamer (booth) Toyota Indonesia, pengunjung IIMS 2017 silih berganti melihat eksterior atau merasakan kenyamanan interior All New Sienta.Sejumlah calon konsumen penasaran dengan kabin belakang Sienta yang dikenal mampu memuat banyak barang."Saya penasaran sama kabin belakang Sienta. Katanya lega, seperti apa. Jika pas, saya mau coba ganti Sienta. Kebetulan tahun ini ada rencana mudik," kata Guntoro asal Kelapa Gading, Jakarta Utara, di ruang pamer Toyota pada IIMS 2017, Minggu.Rofiatul, wanita asal Bekasi, juga mengatakan tertarik untuk memiliki Sienta karena kelapangan kabin belakang sehingga bisa dimaksimalkan untuk membawa barang."Saya kebetulan buka usaha jahit, tapi kadang suka pergi-pergi juga sama anak. Kayaknya yang model begini pas. Tapi saya masih pikir-pikir dahulu," ucap Rofiatul.Akbar Hakim asal Pluit, Jakarta Utara, mengatakan masih tertarik memiliki Sienta karena bisa memuat sepeda di dalam mobil untuk keperluan hobi setiap akhir pekan."Di iklan Sienta bisa muat sepeda. Saya sudah penasaran dari tahun lalu, tapi baru ada kesempatan sekarang. Semoga bisa kebeli, mau lihat promonya seperti apa," jelas Hakim.Toyota Indonesia memajang All New Sienta pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta. Mobil dari segmen multi activity vehicle (MAV) itu berjajar di bagian depan booth Toyota bersama produk andalan lain di antaranya Innova, Fortuner, New Agya, Alphard dan Camry.Sienta memiliki sejumlah keunggulan antara lain kabin yang luas serta bangku penumpang yang bisa diatur sesuai kebutuhan pengendara.Ground clearance Sienta untuk Indonesia didesain lebih tinggi 25 mm dibandingkan di pasar Jepang.Mobil ini juga dilengkapi fitur penggerak pintu geser sebagai kemudahan saat membawa banyak barang untuk memasuki mobil atau saat parkir di area sempit.

Editor: Ade Marboen