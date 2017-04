Luncurkan varian kabin tunggal New Triton, Mitsubishi harapkan respon positif pasar

Seorang pengunjung mengamati unit Mitsubishi New Triton 4x2 Single Cabin "Hi-Rider" versi pick up yang dipajang di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, 27 April - 7 Mei 2017. (ANTARA News/Gilang Galiartha)

Jakarta (ANTARA News) - Distributor resmi Mitsubishi Motors di Indonesia, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), baru saja meluncurkan varian baru New Triton GLX 4x2 Single Cabin "Hi-Rider" di pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, 27 April-7 Mei 2017.









Pihak MMKSI berharap kehadiran varian kabin tunggal baru untuk New Triton tersebut mendapat sambutan positif dari pasar menyusul perbaikan kondisi perekonomian termasuk daya beli masyarakat.









Meski demikian, Kepala Grup Penjualan dan Pemasaran MMKSI, Imam Choeru Cahya, mengakui selama ini varian kabin ganda lebih banyak mendominasi aktivitas penjualan lini produk Triton.









"Lebih banyak untuk kabin ganda untuk saat ini kita belum tahu ya karena ini baru pertama kali di launching," kata Imam ditemui di sela-sela IIMS 2017.









"Tetapi tidak menutup kemungkinan respon pasar yang membaik akan menjadi pendorong," ujarnya menambahkan.









Beberapa hal yang mendasari kepercayaan diri MMKSI menghadirkan varian kabin tunggal terbaru ialah perbaikan harga di sektor pertambangan, perkebunan serta minyak dan gas yang banyak menjadi konsumen dari pick up andalan mereka tersebut.









"Penerimaan masyarakat tahun ini lebih baik, pangsa pasar kami juga dari tahun ke tahun meningkat, terutama di sektor-sektor pertambangan, perkebunan dan minyal dan gas," ujarnya.









Varian kabin tunggal New Triton baru tersebut hadir dengan mengandalkan ground clearance yang kini setinggi 200 milimeter.









Mitsubishi mengklaim hal itu membuat New Triton GLX 4x2 "Hi-Rider" menjadi yang tertinggi di kelasnya.









Produk itu hadir dalam dua varian pick up dan cab chassis, yang masing-masing ditawarkan dengan harga harga on the road (OTR) Jakarta seharga Rp228 juta dan Rp223 juta.

