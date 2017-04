Tawaran khusus Tesla S P100D di IIMS 2017

Unit Tesla Model S P100D yang dipajang di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, 27 April - 7 Mei 2017. (ANTARA News/Gilang Galiartha)







Namun dia mengakui bahwa kebutuhan listrik untuk mengisi daya cukup besar sehingga biasanya pembeli Tesla di Indonesia memilih memasang instalasi pengisian daya di kantor mereka ketimbang di rumah.



"Kalau yang sudah punya sih biasanya di kantor pasangnya," ujar Astri.



Astri mengatakan hingga saat ini Prestige Image Motorcars sudah memfasilitasi penjualan tiga unit Tesla di Jakarta, namun tidak mengungkap modelnya.

















Jakarta (ANTARA News) - Mobil listrik Tesla model S P100D hadir di satu anjungan Hall A JI Expo Kemayoran, Jakarta, tempat pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 berlangsung dari 27 April sampai 7 Mei.Mobil listrik produksi perusahaan asal Amerika Serikat, Tesla Inc, itu ditawarkan dengan hargaRp4,4 miliar oleh Prestige Image Motorcars.Tenaga penjualan Prestige Image Motorcars, Astri Oktaviaten, mengatakan dengan harga tersebut pembeli sudah mendapatkan alat pengisian daya serta layanan pemasangannya di rumah mereka."Sudah termasukdan pemasangannya," kata Astri di sela IIMS 2017, Minggu.Tesla Model S P100D menggunakan motor listrik penggerak depan dan belakang dengan tenaga maksimal setara 779 tenaga kuda (hp) atau 581 kW dengan torsi punak hingga 1.250 Nm.Mobil tersebut juga mampu mencapai kecepatan dari diam hingga 100 km per jam dalam waktu 2,4 detik saja.Menurut informasi di laman Tesla, berdasarkan simulasi, dengan kecepatan puncak rata-rata 100 km per jam, suhu luar kendaraan sekira 32 derajat celcius dan penggunaan pengatur suhu dalam kabin, Tesla Model S P100D mampu menempuh 558 kilometer dalam sekali isi daya hingga penuh pada penyimpan berupa baterai lithium ion berukuran 100 kWh.

