Perpaduan SUV dan Coupe pada Mercedes-Benz GLC 300

Mercedes-Benz memamerkan GLC 300 di IIMS 2017. (ANTARA News/Alviansyah)

Jakarta (ANTARA News) - Mercedes-Benz memamerkan GLC 300, sebuah mobil yang menyatukan gaya coupe dengan bahasa desain SUV, pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017.



GLC Coupe terbaru menafsirkan bahasa desain dari mobil konsep tahun 2015. Model yang disebut mobil sport di kelas SUV menengah Mercedes-Benz ini mengesankan semua orang karena tingkat keselamatan, sistem bantuan modern dan karakter sporty yang dinamis yang telah menjadi ciri khas Mercedes-Benz.



Suspensi serta kemudi sport yang dapat dikendalikan secara instan, Dynamic Select dan 4Matic all-wheel drive permanen bertransmisi otomatis sembilan kecepatan 9G-TRONIC, membuat mobil diklaim memberikan kenyamanan berkendara dengan kecepatan yang sporty.



"GLC Coupe mencerminkan desain coupe ikonik Mercedes-Benz serta melambangkan bipolaritas merek kami – ini 'hot and cool'," kata Presiden dan CEO dari PT. Mercedes-Benz Distribution Indonesia Roelof Lamberts di IIMS 2017, Jakarta.



Mobil kombinasi SUV dengan coupe ini memiliki panjang eksterior 4,73 meter, tinggi 1,60 meter dan jarak sumbu roda 2,87 meter. GLC Coupe lebih panjang delapan centimeter dan lebih rendah sekitar empat centimeter dibandingkan model GLC lainnya yang juga serupa dalam hal arsitektur dasar.



Fitur mencolok pada bagian depan GLC Coupe adalah grille radiator yang dominan dan berbentuk curam dengan single louvre dan bintang integral, overhang pendek dan override guard yang terinspirasi SUV.



Konsep lampu depan yang inovatif dengan teknologi LED High Performance, menampilkan karakteristik yang telah menjadi ciri khas Mercedes-Benz. Unsur sports car dalam GLC Coupé dapat terlihat dari lubang angin yang berukuran besar.



Tampilan khas SUV pada GLC Coupe bisa dilihat pada bagian tepi luar bodi mobil, dengan roda lebar berukuran 19 inci serta ground clearance cukup tinggi tentunya mendukung gaya sporty-dinamis GLC Coupe di jalan-jalan kasar dan tidak beraspal.



GLC 300 Coupé AMG menggunakan mesin turbo bensin empat silinder yang mengeluarkan tenaga sebesar 180 kW (245 hp), mampu berakselerasi 100 km/jam dalam 6,5 detik. GLC 300 Coupe dijual Rp 1,2 miliar berstatus off the road.