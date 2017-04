Toyota New Agya naik kelas

New Agya saat tampil di panggung utama booth Toyota pada pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017, Kemayoran, Jakarta, Kamis (27/4/17). (ANTARA News/Alviansyah)

Jakarta (ANTARA News) - PT Toyota Astra Motor mengeluarkan New Agya dengan sederet pembaruan mulai dari eksterior, interior hingga menyediakan dua pilihan mesin, VVT-i 1.000 cc dan Dual VVT-i 1.200 cc, guna memenuhi kebutuhan konsumen di segmen entry level.New Agya 1.200 cc menggunakan mesin Dual VVT-i yang digunakan pada Toyota Calya dengan bodi dan kapasitas penumpang yang lebih besar. Sederet fitur keamanan dan keselamatan seperti SRS Airbag, ABS, Immobilizer, seatbelt reminder hingga disc brake 13 inci ventilated membuat kelas mobil ini diklaim di atas jenis LCGC (low cost green car) lainnya."Agya ini naik level, tidak seperti LCGC lain," kata Product Knowledge Head PT Toyota Astra Motor (TAM) Gandhi Ahimsaputra kepada wartawan saat menjelaskan keunggulan New Agya, di Jakarta.Gandhi menjelaskan, performa Agya 1.200cc lebih responsif karena menggunakan mesin yang sama dengan Toyota Calya ditambah pengaturan ECU (engine control unit) yang diprogram khusus untuk Agya."Tentu mesin yang sama dipasangkan pada mobil yang lebih kecil dan ringan jadi lebih terasa tenaganya," jelas Gandhi.Selain itu, Gandhi mengatakan sejumlah perubahan pada bagian depan mobil antara lain lampu utama dengan projector dan LED serta grille yang besar hingga ke lampu kabut membuat tampilan Agya baru terlihat lebih modern."Lihat tampilan depannya, itu terlihat lebih advance dan modern," ucap Gandhi.Agya terbaru tersedia dalam beberapa tipe warna dan pilihan mesin antara lain kuning sebagai warna baru, hitam, abu-abu metalik, silver, merah dan putih.Toyota juga menawarkan Agya dengan harga yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan konsumen, mulai Rp127,6 juta hingga Rp151,9 juta untuk pilihan tertinggi.(Baca: Sederet keunggulan Toyota New Agya