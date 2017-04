Yamaha perkenalkan Vixion R bermesin R15

Yamaha luncurkan All New Vixion di IIMS 2017 (ANTARA News/Alviansyah)

Jakarta (ANTARA News) - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) memperkenalkan All New Vixion R yang menggunakan mesin yang sama dengan All New R15 pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017.Jika All New Vixion menggunakan mesin 150cc LC4V, maka All New Vixion R menggunakan mesin 155cc, 6 percepatan dengan teknologi VVA, atau sama seperti motor sport All New R15 sehingga menghasilkan tenaga mesin yang semakin besar namun tetap irit bahan bakar.Seperti All New R15, All New Vixion R juga dilengkapi fitur Assist & Slipper Clutch.Dyonisius Beti selaku Executive Vice President Yamaha Indonesia Motor Manufacturing mengatakan Yamaha hanya memperkenalkan All New Vixion R pada pameran kali ini. Adapun peluncuran resminya kemungkinan akan dilakukan pada semester dua 2017."Harganya hasih kami hitung-hitung," kata Dyonisius kepada wartawan di booth Yamaha Indonesia pada IIMS 2017, Jakarta.All New Vixion R juga menggunakan rangka Deltabox yang terbukti kokoh dan New Design Aluminium Rear Arm yang membuat kestabilan berkendara terjaga. Dengan tapak ban belakang yang lebih lebar (130/70-17M/C 62P) serta ditunjang desain pelek baru membuat tampilannya semakin sporty.Desain All New Vixion R juga mengalami perubahan. Speedometer digital barunya sudah dilengkapi Shift Timing Light, lampu depan dan belakang juga LED dilengkapi dengan lampu hazard.Bentuk muffler All New Vixion R berbeda dengan All New Vixion karena menggunakan muffler dengan ukuran lebih pendek yang membuat tampilan motor ini kian sporty.Pada All New Vixion R juga terdapat jalur kabel pendukung USB charger. All New Vixion R tersedia dalam tiga pilihan warna Matte Red Black, Blue Silver dan Green WhiteAll New Vixion dan All New Vixion R memang dirancang dengan menimbang masukkan dari para konsumen. All New Vixion sangat pas digunakan untuk aktivitas harian sedangkan All New Vixion R selain aktivitas harian juga nyaman digunakan sebagai sahabat perjalanan jauh bagi pengendara pribadi atau komunitas penggemar touring.Jika All New Vixion dijual dengan harga Rp 26 juta on the road Jakarta, namun pihak Yamaha belum mengumumkan harga untuk Vixion R terbaru.(Baca: Yamaha luncurkan Vixion terbaru di IIMS 2017

