Varian kabin tunggal Mitsubishi Triton hadir lagi, ini perubahannya

Unit New Triton GLX 4x2 Single Cabin "Hi-Rider yang dipamerkan di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, 27 April - 7 Mei 2017. (ANTARA News/Gilang Galiartha)

Jakarta (ANTARA News) - Distributor resmi Mitsubishi Motors di Indonesia, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), meluncurkan New Triton GLX 4x2 Single Cabin "Hi-Rider" dalam keikutsertaan mereka di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, 27 April - 7 Mei 2017.





Kehadiran varian kabin tunggal di IIMS tersebut rupanya merupakan proses "kelahiran kembali" setelah sempat dihentikan pemasarannya oleh MMKSI untuk pasar Indonesia.





"Sebelumnya sudah ada tapi sempat kami stop karena kita mempelajari perlu ada beberapa yang harus di-improve," kata Kepala Grup Penjualan dan Pemasaran MMKSI Imam Choeru Cahya di sela-sela IIMS 2017.





Salah satu aspek perubahan yang paling ditonjolkan Mitsubishi untuk New Triton GLX 4x2 Single Cabin "Hi-Rider" adalah ground clearance yang semakin tinggi.





"Yang paling menonjol di single-cabin 4x2 ini adalah ground clearance. Ini yang lebih ditonjolkan kalau sebelumnya kan ground clearance-nya lebih pendek, ini tertinggi di kelasnya," kata Imam.





New Triton GLX 4x2 Single Cabin "Hi-Rider" kini memiliki ground clearance setinggi 200 milimeter.





Selain itu, Imam juga berani mengklaim bahwa efisiensi bahan bakar New Triton GLX 4x2 Single Cabin "Hi-Rider" bisa bersaing di kelasnya mengingat mobil tersebut menggunakan mesin diesel 4D56 dengan tenaga hingga 136 PS pada tingkat putaran mesin 4.000 rpm dan torsi puncak 324 Nm pada 2.000 rpm.









Mulai Rp233 juta





New Triton GLX 4x2 Single Cabin hadir dalam dua varian pick up dan cab chassis untuk mengakomodasi kebutuhan calon konsumen Mitsubishi di Indonesia.





Untuk varian cab chassis ditawarkan dengan harga on the road (OTR) Jakarta seharga Rp223 juta, sedangkan varian pick up ditawarkan seharga Rp288 juta.





New Triton GLX 4x2 Single Cabin tersedia dalam tiga pilihan warna yakni White Solid, Deep Black Mica dan Silver Metallic.

