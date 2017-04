Honda pamerkan CB650F terbaru, harga tetap Rp 235 juta

Honda CB650F terbaru dipamerkan di IIMS 2017 (ANTARA News/Alviansyah)

Jakarta (ANTARA News) – PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan Honda CB650F yang lebih bertenaga dan kaya fitur pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017.Motor naked big bike Honda CB650F yang menggunakan mesin 650cc DOHC 4 silinder baru dengan tenaga puncak lebih besar menjadi 68,4 kW dijual dengan harga Rp 235 juta berstatus OTR (On The Road) DKI JakartaModel terbaru ini tampil dengan design warna dan stripe anyar dan semakin mengeksplorasi tampilan mesin. Perubahan ini menjadikan penampilan Honda CB650F semakin tangguh, disertai dengan penyematan teknologi LED headlight dan penggunaan suspensi depan Showa Dual Bending Valve (SDBV) terbaru menjadikan model ini sangat spesial."Naked big bike Honda CB650F merupakan produk penting di pasar big bike. Kami ingin dapat terus menyuguhkan pembaruan produk yang terus memberikan kebanggaan bagi pengendaranya. Kami optimis perubahan signifikan pada model terbaru ini semakin diterima pecinta big bike," ucap Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya di IIMS 2017, Jakarta.Honda CB650F didesain oleh para insinyur muda yang memanfaatkan bentuk ringan dan rekayasa berkualitas tinggi mampu memberikan sebuah energi dan gaya baru dari naked street fighter. Pengembangan yang berevolusi meningkatkan level adrenalin dengan menghadirkan produk yang semakin bertenaga.Motor ini didominasi oleh warna hitam pada frame, lengan ayun dan penutup mesin berwarna perunggu. Motor ini dilengkapi kunci kontak berbentuk gelombang guna menghadirkan keamanan dan mengurangi resiko kerusakan kunci tersebut.Model ini hadir dengan dua pilihan warna baru Millenium Red dan Matte Gunpowder Black. Dengan penambahan tenaga dan fitur baru, serta diperkaya desain stripe terbaru, Honda CB650F dipasarkan tanpa perubahan harga yaitu dengan harga OTR (On The Road) DKI Jakarta Rp 235 juta.

Editor: B Kunto Wibisono